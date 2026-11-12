महंगे एयर प्यूरीफायर की छुट्टी! 12वीं के छात्र ने ₹140 में बनाया कमाल का फिल्टर

दिल्ली में बढ़ता एयर पॉल्यूशन लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुका है। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए साफ हवा में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली के दो स्कूली छात्रों ने एक ऐसा तरीका निकाला है, जिससे बिना महंगा एयर प्यूरीफायर खरीदे क्लासरूम की हवा साफ की जा सकती है। आइए जानते हैं कि इन छात्रों ने क्या बनाया, यह कैसे काम करता है और उनके इस काम को दुनिया में कैसे पहचान मिली।

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12वीं के छात्र को मिला डायना अवॉर्ड

दिल्ली के संस्कृति स्कूल में 12वीं के छात्र कृष अग्रवाल को 2026 के डायना अवॉर्ड रोल ऑफ ऑनर में जगह मिली है। उन्होंने वसंत वैली स्कूल के 11वीं के छात्र समर्थ मेहता के साथ मिलकर Project Vayu शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद कम खर्च में स्कूलों के बच्चों को साफ हवा उपलब्ध कराना है।

सिर्फ ₹140 में तैयार होता है फिल्टर

Project Vayu के तहत एक खास फिल्टर बनाया गया है, जिसे आम दीवार वाले या टेबल फैन पर लगाया जा सकता है। इसे बनाने में करीब ₹140 का खर्च आता है। इससे स्कूलों को हर क्लासरूम में महंगे एयर प्यूरीफायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।

प्रतीकात्मक तस्वीर

कैसे काम करता है यह खास फिल्टर?

इस फिल्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज वाले फाइबर इस्तेमाल किए गए हैं, जो हवा में मौजूद PM2.5 जैसे छोटे प्रदूषण कणों को पकड़ते हैं। ये कण फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं। पंखा चलने पर फिल्टर गुब्बारे की तरह फैलता है, जिससे हवा साफ करने के लिए उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है।

एक घंटे में 90% से ज्यादा कम हुआ PM2.5

डायना अवॉर्ड की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, बंद कमरे में टेस्टिंग के दौरान PM2.5 का स्तर एक घंटे में 158 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से घटकर 11 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रह गया। यानी प्रदूषण के स्तर में 90% से ज्यादा कमी दर्ज की गई।

10,000 से ज्यादा बच्चों तक पहुंची मदद

शुरुआत में Project Vayu के तहत दिल्ली के 295 क्लासरूम में 602 फिल्टर तैयार किए गए, जिनसे करीब 8,000 छात्रों को फायदा मिला। अब यह संख्या 10,000 से ज्यादा हो चुकी है। टीम जरूरतमंद स्कूलों को फिल्टर मुफ्त देती है और हर महीने नए फिल्टर भी उपलब्ध कराती है।

अब 45 और स्कूलों तक पहुंचने की तैयारी

Project Vayu की टीम नई दिल्ली के 45 और स्कूलों तक इस सुविधा को पहुंचाने की योजना बना रही है। प्रिंसेस डायना की याद में शुरू किया गया डायना अवॉर्ड समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले युवाओं को सम्मानित करता है। कृष अग्रवाल को मिला यह सम्मान दिखाता है कि छोटे और सस्ते इनोवेशन भी बड़ी समस्याओं का समाधान निकालने में मदद कर सकते हैं।