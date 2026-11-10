मुंबई मेट्रो में जुड़ेंगे 4 नए स्टेशन! दिसंबर तक मिल सकती है बड़ी सौगात, जानें किन इलाकों को होगा फायदा

Mumbai Metro Line 9: मुंबई और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मेट्रो का सफर आने वाले दिनों में और आसान हो सकता है। खासकर उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो रोजाना ऑफिस, कॉलेज या दूसरे कामों के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। मुंबई में मेट्रो नेटवर्क को बढ़ाने की तैयारी चल रही है। आइए जानते हैं कि कौन सी मेट्रो लाइन पर नए स्टेशन जुड़ने वाले हैं और यात्रियों को कब तक इनका फायदा मिल सकता है।

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दिसंबर तक मिल सकते हैं 4 नए मेट्रो स्टेशन

मुंबई मेट्रो लाइन 9 के दूसरे फेज का काम तेजी से चल रहा है। Metro Rail News की शनिवार की रिपोर्ट के मुताबिक, काशीगांव से सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक मेट्रो लाइन का विस्तार किया जा रहा है। इस रूट पर चार नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हिस्से का करीब 96% सिविल वर्क पूरा हो चुका है और दिसंबर तक काम पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि, यात्रियों के लिए सेवा शुरू होने की पक्की तारीख अभी सामने नहीं आई है।

किन 4 जगहों पर बनेंगे नए स्टेशन?

मेट्रो लाइन 9 के दूसरे फेज में साई बाबा नगर, मेडिटिया नगर, शहीद भगत सिंह गार्डन और सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम स्टेशन शामिल होंगे। इन स्टेशनों के शुरू होने से मीरा-भायंदर में रहने वाले लोगों को मेट्रो पकड़ने के ज्यादा विकल्प मिलेंगे। साथ ही मुंबई के पश्चिमी उपनगरों के दूसरे हिस्सों तक पहुंचना भी आसान हो सकेगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर

अप्रैल 2026 में शुरू हुआ था पहला फेज

मेट्रो लाइन 9 का पहला फेज अप्रैल 2026 में यात्रियों के लिए खोला गया था। इसमें दहिसर ईस्ट से काशीगांव तक करीब 5 किलोमीटर का रूट शामिल है, जिस पर चार स्टेशन हैं। मेट्रो लाइन 9 दरअसल लाइन 7 का विस्तार है। लाइन 7 दहिसर ईस्ट से अंधेरी ईस्ट के गुंडावली तक चलती है। ऐसे में नए स्टेशन जुड़ने से यात्रियों को इस नेटवर्क का ज्यादा फायदा मिलेगा।

मेट्रो लाइन 2B पर भी चल रहा काम

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) मेट्रो लाइन 2B के अगले फेज को भी शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह लाइन पूरी होने के बाद अंधेरी वेस्ट के डीएन नगर को मुंबई के पूर्वी उपनगरों में स्थित मंडाले से जोड़ेगी। इसका पहला 5 किलोमीटर लंबा हिस्सा चेंबूर से मंडाले के बीच अप्रैल 2026 में शुरू हुआ था।

कब शुरू होंगे लाइन 2B के नए स्टेशन?

MMRDA की कोशिश है कि साल के आखिर तक लाइन 2B पर कुछ और स्टेशन यात्रियों के लिए खोल दिए जाएं। हालांकि, अगले फेज में कौन-कौन से स्टेशन शुरू होंगे और उनकी ओपनिंग कब होगी, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी नहीं दी गई है। दोनों लाइनों के विस्तार से मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में मेट्रो कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है।