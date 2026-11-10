EPFO का बदलाव! PF अकाउंट में नाम या जन्मतिथि गलत है तो घर बैठे करें सुधार, जानें पूरा ऑनलाइन प्रोसेस

अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने आपके PF अकाउंट में पैसा जमा होता है, तो यह खबर आपके काम की है। कई बार PF अकाउंट में नाम, जन्मतिथि या नौकरी से जुड़ी जानकारी गलत दर्ज हो जाती है। ऐसी गलतियां आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकती हैं। लेकिन अब इन्हें ठीक करना पहले से आसान हो गया है। आइए जानते हैं कि किन जानकारियों को बदला जा सकता है और इसका ऑनलाइन प्रोसेस क्या है।

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बिना कंपनी की मंजूरी के भी होगा सुधार

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने जनवरी 2025 में PF अकाउंट की जानकारी सुधारने का प्रोसेस आसान किया था। जिन कर्मचारियों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधार से लिंक और वेरिफाइड है, वे कई मामलों में बिना कंपनी की मंजूरी के खुद जानकारी अपडेट कर सकते हैं। कुछ बदलावों के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने की भी जरूरत नहीं होती।

PF अकाउंट में कौन-कौन सी जानकारी बदल सकते हैं?

EPFO की सुविधा के जरिए कर्मचारी अपना नाम, जेंडर, जन्मतिथि, पिता या माता का नाम, रिलेशनशिप, मैरिटल स्टेटस, पति या पत्नी का नाम, नौकरी जॉइन करने की तारीख, नौकरी छोड़ने की तारीख और उसका कारण, नेशनलिटी और आधार से जुड़ी जानकारी सुधारने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं।

कितने कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

EPFO के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनियों के जरिए करीब 8 लाख सुधार की रिक्वेस्ट मिली थीं। इनमें लगभग 45% रिक्वेस्ट ऐसी थीं, जिन्हें कर्मचारी खुद अप्रूव कर सकते थे। इस बदलाव से अलग-अलग स्तर पर अटकी करीब 3.9 लाख रिक्वेस्ट वाले कर्मचारियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद थी।

प्रतीकात्मक तस्वीर

घर बैठे कैसे ठीक करें PF अकाउंट की जानकारी?

सबसे पहले EPFO के मेंबर पोर्टल पर जाएं और UAN व पासवर्ड से लॉगिन करें। इसके बाद प्रोफाइल या जॉइंट डिक्लेरेशन (Joint Declaration) का ऑप्शन चुनें। जिस जानकारी में गलती है, उसे सही करके जरूरी वेरिफिकेशन पूरा करें। अगर आपका मामला सेल्फ करेक्शन के लिए योग्य है, तो प्रोसेस खुद पूरा कर सकते हैं।

क्या डॉक्यूमेंट भी देने होंगे?

हर बदलाव के लिए डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं हैं। हालांकि, जन्मतिथि, पहचान या नौकरी से जुड़ी कुछ जानकारियां बदलने के लिए प्रूफ मांगा जा सकता है। इसलिए सही जानकारी भरें और उसे अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से जरूर मिलाएं।

कब जरूरी होगी कंपनी की मंजूरी?

कुछ मामलों में कंपनी का वेरिफिकेशन जरूरी होता है। खासकर 1 अक्टूबर 2017 से पहले मिले UAN में कुछ सुधारों के लिए कंपनी की मंजूरी लग सकती है। अगर पोर्टल पर एम्प्लॉयर अप्रूवल मांगा जाता है, तो कंपनी के वेरिफिकेशन के बाद ही रिक्वेस्ट आगे बढ़ेगी।

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रिक्वेस्ट अटक जाए तो क्या करें?

अगर ऑनलाइन सुधार नहीं हो रहा या रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है, तो पहले अपनी कंपनी से संपर्क करें। समस्या बनी रहने पर EPFO में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। समय रहते जानकारी ठीक कराना जरूरी है, क्योंकि गलत डिटेल की वजह से PF ट्रांसफर, निकासी या क्लेम सेटलमेंट में परेशानी हो सकती है।