Chhath Puja 2026: छठ पूजा कब से शुरू होगी? जानें नहाय खाय से उषा अर्घ्य तक की तारीख और 10 शहरों का सही समय

छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस त्योहार में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रत रखने से लेकर घाट पर अर्घ्य देने तक कई खास परंपराएं निभाई जाती हैं। ऐसे में जानिए छठ पूजा की तारीख, अलग-अलग शहरों में अर्घ्य का समय और बैंक की छुट्टियों से जुड़ी जरूरी बातें।

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छठ पूजा कब से शुरू होगी?

द्रिक पंचांग के मुताबिक, छठ पूजा 13 नवंबर 2026, शुक्रवार को नहाय खाय से शुरू होगी। 14 नवंबर, शनिवार को खरना होगा। शाम को प्रसाद खाने के बाद निर्जला व्रत शुरू होगा। 15 नवंबर, रविवार को डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं, 16 नवंबर, सोमवार को उगते सूर्य को उषा अर्घ्य देने के साथ व्रत खत्म होगा।

बिहार और झारखंड में अर्घ्य का समय

पटना में 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य शाम 5:01 बजे और 16 नवंबर को उषा अर्घ्य सुबह 6:07 बजे होगा। रांची में संध्या अर्घ्य शाम 5:04 बजे और उषा अर्घ्य सुबह 6:03 बजे होगा। हिंदूटोन और शुभ पंचांग दोनों में यही समय बताया गया है। श्रद्धालुओं को 30 से 45 मिनट पहले घाट पहुंचने की सलाह दी गई है।

यूपी और दिल्ली में कब दिया जाएगा अर्घ्य?

वाराणसी में संध्या अर्घ्य शाम 5:10 बजे और उषा अर्घ्य सुबह 6:16 बजे होगा। लखनऊ में यह समय शाम 5:16 बजे और सुबह 6:26 बजे है। दिल्ली में संध्या अर्घ्य शाम 5:28 बजे और उषा अर्घ्य सुबह 6:44 बजे होगा। यानी दिल्ली में सुबह का अर्घ्य पटना से 37 मिनट बाद दिया जाएगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर

कोलकाता से मुंबई तक क्या है समय?

कोलकाता में संध्या अर्घ्य शाम 4:53 बजे और उषा अर्घ्य सुबह 5:50 बजे होगा। मुंबई में यह समय शाम 6:00 बजे और सुबह 6:46 बजे है। सूरत में शाम 5:58 बजे और सुबह 6:50 बजे अर्घ्य दिया जाएगा। बेंगलुरु में समय शाम 5:50 बजे और सुबह 6:19 बजे है। कोलकाता और मुंबई के संध्या अर्घ्य में 67 मिनट का अंतर है।

हर शहर में अलग समय क्यों?

भारत में एक ही टाइम जोन है, लेकिन अलग-अलग शहरों में सूरज निकलने और डूबने का समय बदलता है। पूर्वी शहरों में सूर्यास्त पश्चिमी शहरों से पहले होता है। नदी किनारे या ऊंची इमारतों के कारण सूरज दिखने का समय भी कुछ मिनट अलग हो सकता है।

छठ पर कहां बंद रहेंगे बैंक?

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16 नवंबर, सोमवार को छठ पूजा के कारण बिहार और झारखंड में बैंक बंद रहेंगे। 14 नवंबर को दूसरा शनिवार और 15 नवंबर को रविवार है। ऐसे में दोनों राज्यों में लगातार तीन दिन बैंक बंद रहेंगे। RBI आधारित हॉलिडे लिस्ट में दूसरे राज्यों के लिए 16 नवंबर को छठ की छुट्टी नहीं दिखाई गई है।

घाट जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

श्रद्धालुओं को घाट पर तय जगह के अंदर रहने, बच्चों को साथ रखने और मिलने की जगह पहले तय करने की सलाह दी गई है। सोमवार सुबह ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनें। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और नियमित दवा लेने वालों को 36 घंटे का व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। स्थानीय घाट कमेटी के निर्देश भी जरूर देखें।