IPL में खत्म हुआ धोनी का सफर! अब मैदान के बाहर संभालेंगे ये जिम्मेदारी
चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी के रिश्ते में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। CSK ने आधिकारिक घोषणा करते हुए धोनी को टीम मेंटर बनाने का ऐलान किया है। पांच IPL खिताब जिताने वाले 'थाला' अब नई भूमिका में टीम का मार्गदर्शन करेंगे। फ्रेंचाइजी ने धोनी के लिए एक भावुक संदेश भी साझा किया है। जानिए क्या होगी उनकी नई जिम्मेदारी।
In Short
- MS Dhoni बने चेन्नई सुपर किंग्स के टीम मेंटर।
- धोनी की कप्तानी में CSK ने जीते 5 IPL खिताब।
- अब युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देंगे 'थाला'।
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और महेंद्र सिंह धोनी के रिश्ते में एक नया अध्याय जुड़ गया है। फ्रेंचाइजी की ओर से जारी आधिकारिक घोषणा के मुताबिक, MS Dhoni अब चेन्नई सुपर किंग्स के टीम मेंटोर की जिम्मेदारी संभालेंगे। लंबे समय तक टीम की पहचान रहे धोनी अब नई भूमिका में खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देंगे।
CSK ने भावुक संदेश के साथ किया ऐलान
चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी की नई भूमिका की घोषणा करते हुए उन्हें एक ऐसा खिलाड़ी बताया, जो जीवन में एक बार ही मिलता है। फ्रेंचाइजी ने अपने संदेश में कहा कि जीत के अनगिनत पलों, मुश्किल दौर और यादगार सफर में धोनी शुरू से ही टीम के केंद्र में रहे हैं।
CSK ने यह भी कहा कि टीम को सफलताओं तक पहुंचाने के बाद अब धोनी सुपर किंग्स की अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन करेंगे।
कप्तान से मेंटोर तक का सफर
धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL में पांच खिताब जीते हैं। उनकी कप्तानी, विकेटकीपिंग और मैच के मुश्किल हालात में फैसले लेने की क्षमता टीम की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल रही है।
अब मेंटोर के तौर पर उनका अनुभव युवा खिलाड़ियों के विकास और टीम की रणनीतिक तैयारियों में अहम भूमिका निभा सकता है।
CSK से हमेशा जुड़ा रहेगा धोनी का नाम
फ्रेंचाइजी ने अपने संदेश में साफ किया कि धोनी हमेशा चेन्नई सुपर किंग्स की पहचान का हिस्सा रहेंगे। CSK ने चेन्नई को धोनी का हमेशा के लिए घर भी बताया।
हालांकि, जारी घोषणा में धोनी की नई भूमिका की विस्तृत जिम्मेदारियों और उनके आगे खेलने या नहीं खेलने को लेकर अलग से जानकारी नहीं दी गई है।