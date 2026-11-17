ओडिशा सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance यानी DA) में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी का ऐलान किया। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर 63% हो गया है।

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सरकार के इस फैसले का फायदा राज्य के करीब 8.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। खास बात यह है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से लागू माना जाएगा।

नवंबर की सैलरी में मिलेगा बढ़ा हुआ DA

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से जारी बयान के मुताबिक, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को 1 जुलाई से प्रभावी किया गया है। हालांकि, कर्मचारियों को बढ़ी हुई रकम का कैश पेमेंट नवंबर महीने की सैलरी के साथ किया जाएगा।

इसका मतलब है कि कर्मचारियों को नवंबर की सैलरी में नए DA का फायदा मिलेगा। चूंकि बढ़ोतरी जुलाई से लागू की गई है, इसलिए कर्मचारियों के लिए पिछली अवधि का अंतर यानी एरियर भी बनता है। हालांकि, एरियर के भुगतान का अलग शेड्यूल जारी होने की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।

पेंशनर्स को भी मिली बड़ी राहत

ओडिशा सरकार ने सिर्फ नौकरी कर रहे कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि रिटायर्ड कर्मचारियों को भी राहत दी है। राज्य सरकार ने पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief यानी DR) में भी 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे पेंशन पाने वाले लोगों की मासिक पेंशन में इजाफा होगा।

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलाकर करीब 8.5 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा।

कितनी बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी?

महंगाई भत्ते की गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। ऐसे में DA में 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी से अलग-अलग वेतन वाले कर्मचारियों को अलग-अलग फायदा मिलेगा।

उदाहरण के लिए, अगर किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो पुराने 60% DA के हिसाब से उसे हर महीने 18,000 रुपये मिलते थे।

अब 63% DA के हिसाब से उसे 18,900 रुपये मिलेंगे। यानी उसकी मासिक सैलरी में 900 रुपये का इजाफा होगा।

इसी तरह 50,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को हर महीने 1,500 रुपये और 60,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 1,800 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।

महंगाई भत्ता क्यों बढ़ाया जाता है?

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महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। जब रोजमर्रा की जरूरतों और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता प्रभावित होती है।

इसी असर को कम करने के लिए सरकार समय-समय पर DA में संशोधन करती है। वहीं, रिटायर्ड कर्मचारियों को इसी उद्देश्य से महंगाई राहत यानी DR दिया जाता है।