बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं, तो सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) आपके काम आ सकती है। इस स्कीम में हर साल एक तय रकम जमा करके लाखों रुपये का फंड बनाया जा सकता है। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ 15 साल तक पैसा जमा करना होता है, जबकि 21 साल बाद खाता मैच्योर होता है। आइए जानते हैं कि इसमें 15 लाख रुपये जमा करने पर करीब 48 लाख रुपये कैसे मिल सकते हैं।

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सुकन्या समृद्धि योजना में कितना मिल रहा ब्याज?

अक्टूबर से दिसंबर 2026 की तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है। इसमें कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा मिलता है। इसका मतलब है कि जमा रकम के साथ पहले मिले ब्याज पर भी ब्याज जुड़ता है। हालांकि, सरकार हर तीन महीने में ब्याज दरों की समीक्षा करती है। इसलिए भविष्य में ब्याज दर बदल सकती है।

₹15 लाख जमा करने पर कैसे मिलेंगे ₹48 लाख?

मान लीजिए आप बेटी के नाम पर SSY खाता खुलवाते हैं और हर वित्त वर्ष की शुरुआत में 1 लाख रुपये जमा करते हैं। ऐसा लगातार 15 साल करने पर आपका कुल निवेश 15 लाख रुपये होगा।

अगर पूरे 21 साल तक ब्याज दर 8.2% बनी रहती है, तो मैच्योरिटी पर करीब 47.88 लाख रुपये मिल सकते हैं। इसमें लगभग 32.88 लाख रुपये सिर्फ ब्याज के होंगे।

प्रतीकात्मक तस्वीर

15 साल बाद भी बढ़ता रहेगा पैसा

इस स्कीम में 15 साल तक ही पैसा जमा करना होता है। इसके बाद अगले 6 साल तक नया निवेश करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन खाते में मौजूद रकम पर ब्याज मिलता रहता है। इसी कंपाउंडिंग के कारण 21 साल पूरे होने तक फंड काफी बड़ा हो सकता है।

बेटी की पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं पैसा

सुकन्या समृद्धि योजना में उच्च शिक्षा के लिए मैच्योरिटी से पहले भी पैसा निकालने की सुविधा है। बेटी के 18 साल पूरे होने या 10वीं पास करने पर, जो भी पहले हो, पिछले वित्त वर्ष के अंत में मौजूद बैलेंस का अधिकतम 50% निकाला जा सकता है। इसके लिए एडमिशन या फीस से जुड़े दस्तावेज देने होंगे।

निवेश से पहले जान लें जरूरी नियम

इस योजना में सालाना कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। एक बेटी के नाम पर केवल एक खाता खुल सकता है। खाता बेटी के 10 साल की होने से पहले खुलवाना जरूरी है।

ध्यान रखें कि 47.88 लाख रुपये की मैच्योरिटी रकम गारंटीड नहीं है। यह अनुमान पूरे 21 साल तक 8.2% ब्याज दर बने रहने पर आधारित है। वास्तविक रकम भविष्य की ब्याज दरों पर निर्भर करेगी।