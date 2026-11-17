महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUV Mahindra XEV 9S ने Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया है। इस कार को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP), दोनों श्रेणियों में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। खास बात यह है कि SUV ने एडल्ट सेफ्टी में अधिकतम 32 में से 31.5 अंक और चाइल्ड सेफ्टी में 49 में से 45 अंक हासिल किए हैं।

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Image: BNCAP

एडल्ट सेफ्टी में लगभग पूरे अंक

Bharat NCAP के मुताबिक, Mahindra XEV 9S ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 31.5/32 अंक हासिल किए। यह अधिकतम अंकों का लगभग 98.4% है।

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वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में कार को 45/49 अंक मिले, जो करीब 91.8% हैं। दोनों श्रेणियों में 5-स्टार रेटिंग मिलने से यह SUV सुरक्षा के मामले में मजबूत प्रदर्शन करने वाली इलेक्ट्रिक कारों में शामिल हो गई है।

तीन अलग-अलग क्रैश टेस्ट में परखी गई SUV

Bharat NCAP की ओर से जारी वीडियो में Mahindra XEV 9S को तीन अलग-अलग सुरक्षा परीक्षणों से गुजरते हुए दिखाया गया है।

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फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट 64 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर किया गया। साइड इम्पैक्ट टेस्ट 50 किमी प्रति घंटे और पोल साइड इम्पैक्ट टेस्ट 29 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर हुआ।

इन परीक्षणों के जरिए टक्कर की स्थिति में कार की संरचना और यात्रियों की सुरक्षा का आकलन किया गया।

कीमत और रेंज कितनी?

Mahindra XEV 9S की एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹19.95 लाख से ₹29.45 लाख के बीच है। इसमें 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh बैटरी पैक के विकल्प मिलते हैं।

कंपनी के मुताबिक, सबसे बड़े बैटरी पैक के साथ इसकी MIDC-सर्टिफाइड रेंज 679 किलोमीटर तक है। वास्तविक रेंज ड्राइविंग परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

चार्जिंग में कितना समय?

Mahindra XEV 9S में DC फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलती है। उपयुक्त फास्ट चार्जर से बैटरी को लगभग 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है।

लंबी रेंज और आधुनिक फीचर्स के साथ अब 31.5/32 एडल्ट सेफ्टी स्कोर और 45/49 चाइल्ड सेफ्टी स्कोर इस इलेक्ट्रिक SUV की एक बड़ी खासियत बन गए हैं।