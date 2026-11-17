टाटा ग्रुप के शेयरों में मंगलवार को जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। टाटा केमिकल्स (Tata Chemicals), टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (Tata Investment Corporation) और टाटा मोटर्स के शेयर शुरुआती कारोबार में 9% तक उछल गए। हालांकि, बाद में इन शेयरों की तेजी कुछ कम हो गई। यह हलचल टाटा संस (Tata Sons) की संभावित शेयर बाजार लिस्टिंग से जुड़ी खबरों के बीच देखने को मिली।

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रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा संस को अपर-लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) के नियमों के तहत शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए कहा है। इस बीच टाटा ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज को स्पष्टीकरण दिया है।

टाटा ग्रुप की कंपनियों ने क्या कहा?

टाटा केमिकल्स ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि उसे किसी नियामकीय या कानूनी कार्यवाही की शुरुआत के बारे में जानकारी नहीं है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन समेत ग्रुप की दूसरी लिस्टेड कंपनियों ने भी इसी तरह की जानकारी दी है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, RBI ने टाटा संस को मौजूदा नियमों के तहत लिस्टिंग की आवश्यकता का पालन करने को कहा है। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कोई नई समयसीमा तय नहीं की है और न ही किसी कार्रवाई की घोषणा की है।

टाटा संस में किन कंपनियों की कितनी हिस्सेदारी?

टाटा संस में टाटा ग्रुप की सात सूचीबद्ध कंपनियों की कुल 11.94% हिस्सेदारी है। यही वजह है कि टाटा संस की लिस्टिंग से जुड़ी खबरों का असर इन कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिल रहा है।

टाटा केमिकल्स में 9% से ज्यादा की तेजी

मंगलवार के शुरुआती कारोबार में टाटा केमिकल्स का शेयर 9.32% उछलकर 669.05 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

हालांकि, दोपहर तक तेजी कुछ कम हो गई। शेयर 3.96% की बढ़त के साथ 636.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का शेयर भी दिन में 620 रुपये तक पहुंचा था, जो करीब 7.51% की तेजी दर्शाता है। दोपहर 1:24 बजे यह 2.14% बढ़कर 589 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

वहीं, टाटा मोटर्स का शेयर 446.35 रुपये के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के बाद 3.79% की बढ़त के साथ 445 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

टाटा संस की लिस्टिंग क्यों बनी बड़ा मुद्दा?

टाटा संस को RBI ने अपर-लेयर NBFC की कैटेगरी में रखा है। इस कैटेगरी की कंपनियों पर अधिक सख्त नियामकीय नियम लागू होते हैं, जिनमें लिस्टिंग की आवश्यकता भी शामिल है।

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टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में करीब दो-तिहाई हिस्सेदारी है। ट्रस्ट्स कंपनी को निजी नियंत्रण में बनाए रखना चाहते हैं।

हालांकि, टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर अभी कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है। ऐसे में निवेशकों की नजर RBI के अगले कदम और टाटा ग्रुप की प्रतिक्रिया पर बनी हुई है।