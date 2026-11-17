महेंद्र सिंह धोनी के IPL करियर की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने धोनी को टीम मेंटर बनाने का ऐलान किया है। पांच बार CSK को चैंपियन बनाने वाले धोनी अब नई भूमिका में युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2008 में IPL डेब्यू करने वाले धोनी ने अपने पूरे करियर में इस लीग से कितने करोड़ रुपये कमाए?

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धोनी की 2008 से 2026 तक की कुल IPL कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू करीब ₹200.72 करोड़ रही है। हालांकि, अलग-अलग रिपोर्ट्स में शुरुआती वर्षों की सैलरी और कुल कमाई के आंकड़ों में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है।

2008 में ₹6 करोड़ से शुरू हुआ IPL का सफर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, IPL के पहले सीजन यानी 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स ने महेंद्र सिंह धोनी को 15 लाख अमेरिकी डॉलर में खरीदा था। उस समय यह रकम करीब ₹6 करोड़ थी।

इसके बाद धोनी की सैलरी में लगातार बदलाव होता रहा। शुरुआती वर्षों में उनकी सालाना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू करीब ₹6 करोड़ से ₹9.57 करोड़ के बीच रही।

2014 में उनकी सैलरी बढ़कर ₹12.5 करोड़ हो गई। 2015 में भी उन्हें इतनी ही रकम मिली।

पुणे के लिए खेले, फिर CSK में हुई वापसी

साल 2016 और 2017 में चेन्नई सुपर किंग्स पर प्रतिबंध के कारण धोनी राइजिंग पुणे सुपरजायंट का हिस्सा बने।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन दोनों सीजन में उनकी सालाना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ₹12.5 करोड़ रही। 2018 में CSK की वापसी के साथ धोनी की सैलरी ₹15 करोड़ पहुंच गई। यह उनके IPL करियर की सबसे ज्यादा सालाना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी।

चार साल तक हर सीजन मिले ₹15 करोड़

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2018 से 2021 तक लगातार चार सीजन धोनी की सैलरी ₹15 करोड़ रही। इस तरह इन चार वर्षों में उनकी कुल IPL कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ₹60 करोड़ रही।

इसके बाद 2022 से 2024 तक धोनी की सालाना सैलरी ₹12 करोड़ रही। 2025 में CSK ने उन्हें अनकैप्ड प्लेयर नियम के तहत ₹4 करोड़ में रिटेन किया। 2026 में भी उनकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ₹4 करोड़ रही।

2008 से 2026 तक MS Dhoni की IPL सैलरी

मीडिया रिपोर्ट्स और Cricbuzz के IPL कॉन्ट्रैक्ट आंकड़ों के आधार पर धोनी की सालाना सैलरी का विवरण इस प्रकार है:

IPL से कितनी हुई कुल कमाई?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धोनी की IPL कॉन्ट्रैक्ट्स से कुल कमाई करीब ₹200 करोड़ के आसपास आंकी जाती है।

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हालांकि, यह रकम केवल IPL कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पर आधारित है। इसमें विज्ञापन, ब्रांड एंडोर्समेंट, बिजनेस निवेश और दूसरे स्रोतों से होने वाली कमाई शामिल नहीं है।

धोनी की कप्तानी में CSK ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में IPL खिताब जीते। अब टीम मेंटर के रूप में उनकी नई पारी शुरू होगी। हालांकि, इस भूमिका के लिए मिलने वाली फीस की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।