Mirzapur: The Movie का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, 6 दिन में ₹137 करोड़ पार, ₹200 करोड़ क्लब पर नजर

लोकप्रिय वेब सीरीज Mirzapur के बड़े पर्दे वाले वर्जन Mirzapur: The Movie ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के छठे दिन तक भारत में ₹137 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन कर लिया है। पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा और रवि किशन स्टारर यह फिल्म 2026 की सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग फिल्मों में शामिल हो गई है।

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पहले दिन से ही दिखा शानदार प्रदर्शन



Mirzapur: The Movie 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन करीब ₹25.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया और यह 2026 की चौथी सबसे बड़ी हिंदी ओपनिंग फिल्म बनी।

दूसरे दिन फिल्म की कमाई में करीब 24% की बढ़ोतरी हुई और इसने ₹32 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं रविवार यानी तीसरे दिन फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई करते हुए ₹36 करोड़ का आंकड़ा छुआ।

वीकडे में भी बरकरार रही पकड़



वीकेंड के बाद फिल्मों की कमाई में अक्सर गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन Mirzapur: The Movie ने अपनी पकड़ बनाए रखी।

चौथे दिन फिल्म ने ₹16 करोड़ और पांचवें दिन ₹15.60 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। छठे दिन यानी बुधवार को फिल्म ने ₹12.80 करोड़ कमाए। इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन ₹137.65 करोड़ पहुंच गया, जबकि ग्रॉस कलेक्शन ₹164.43 करोड़ रहा।

वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹190 करोड़ के पार



विदेशों से हुई कमाई को शामिल करने के बाद फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 5 से 6 दिन के अंदर ₹190 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। फिल्म की ओवरसीज कमाई करीब ₹27-30 करोड़ बताई गई है।

Image Credit : Aaj Tak

फिल्म ने भारत में सिर्फ चार दिनों में ₹100 करोड़ नेट क्लब में एंट्री कर ली थी और 2026 की ऐसी नौवीं हिंदी फिल्म बन गई जिसने यह उपलब्धि हासिल की।

₹200 करोड़ क्लब में शामिल होने की उम्मीद



ट्रेड एनालिस्ट Sacnilk के अनुसार, फिल्म की लगातार कमाई के पीछे मजबूत वर्ड ऑफ माउथ, Mirzapur फ्रेंचाइजी की लोकप्रियता और दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया अहम कारण हैं।

दर्शकों ने फिल्म को सीरीज से बेहतर बताया है। अगर आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई इसी तरह बनी रहती है तो यह ₹200 करोड़ वर्ल्डवाइड क्लब में शामिल हो सकती है।

BookMyShow पर भी बनाए कई रिकॉर्ड



Mirzapur: The Movie ने टिकट बिक्री के मामले में भी कई रिकॉर्ड बनाए हैं। फिल्म ने 2025-26 की हिंदी रिलीज फिल्मों में पहले शनिवार की सबसे ज्यादा टिकट बिक्री का रिकॉर्ड बनाया है। पहले शनिवार को फिल्म के 6.43 लाख टिकट बिके।

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इसके अलावा फिल्म ने पहले वीकेंड में 18.5 लाख टिकटों की बिक्री के साथ छठा स्थान हासिल किया। सोमवार और मंगलवार को भी फिल्म की टिकट बिक्री मजबूत रही, जो सिनेमाघरों में लगातार दर्शकों की मौजूदगी को दिखाती है।