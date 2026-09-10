डेट म्यूचुअल फंड में निवेश के 5 बड़े फायदे! कम जोखिम के साथ इन लक्ष्यों के लिए हो सकता है अच्छा ऑप्शन

महंगाई और बढ़ती जरूरतों के बीच निवेशकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि पैसा कहां लगाया जाए, जहां जोखिम को ध्यान में रखते हुए निवेश के लक्ष्य पूरे किए जा सकें। जहां कई निवेशक ज्यादा रिटर्न की संभावना के लिए इक्विटी स्कीम्स की ओर आकर्षित होते हैं, वहीं कम जोखिम पसंद करने वाले निवेशकों के लिए Debt Mutual Fund एक विकल्प हो सकते हैं। Debt Schemes में निवेश करने के कई फायदे हैं।

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अलग-अलग वित्तीय लक्ष्यों के लिए मिलते हैं कई ऑप्शन



Debt Schemes कई तरह की होती हैं, जिनमें Liquid Funds, Short-Term और Ultra Short-Term Funds, Income Funds, Gilt Funds, Fixed Maturity Plans (FMPs) और Dynamic Bond Funds शामिल हैं।

इन सभी स्कीम्स की अवधि, निवेश का उद्देश्य और पोर्टफोलियो की संरचना अलग-अलग होती है। निवेशक अपनी जरूरत और वित्तीय लक्ष्य के हिसाब से इनमें से किसी ऑप्शन को चुन सकते हैं।

पोर्टफोलियो में लाता है Diversification



एक बेहतर निवेश पोर्टफोलियो में अलग-अलग एसेट क्लास का सही मिश्रण होना जरूरी माना जाता है। Debt Schemes पोर्टफोलियो में Diversification लाने में मदद करती हैं।

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यह निवेशकों को अलग-अलग एसेट क्लास में होने वाले उतार-चढ़ाव के असर को संतुलित करने में मदद कर सकती हैं। उम्र और जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से निवेशक अपने पोर्टफोलियो में Debt Schemes को शामिल कर सकते हैं।

Short-Term Financial Goals के लिए उपयोगी



Equity Schemes को आमतौर पर लंबे समय के निवेश के लिए बेहतर माना जाता है। वहीं Short-Term Financial Goals के लिए ऐसे निवेश की जरूरत होती है जिसमें उचित रिटर्न और Liquidity का ध्यान रखा जाए।

Debt Schemes निवेश की अवधि के हिसाब से रिटर्न देने का लक्ष्य रखती हैं। निवेशक अपनी जरूरत के समय के अनुसार ऐसी स्कीम चुन सकते हैं, जिसकी अवधि उनके लक्ष्य से मेल खाती हो।

Equity SIP के लिए बन सकती है शुरुआत



कई निवेशक Equity Schemes में SIP के जरिए निवेश करते हैं ताकि Rupee Cost Averaging का फायदा मिल सके।

Image Credit : Business Today

Debt Schemes में निवेश करके Systematic Transfer Plan (STP) के जरिए Equity Schemes में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे निवेशक Debt और Equity दोनों तरह के फंड्स का फायदा लेने की कोशिश कर सकते हैं।

Regular Cash Flow के लिए SWP का ऑप्शन



जो निवेशक नियमित कैश फ्लो चाहते हैं, उनके लिए Debt Scheme से Systematic Withdrawal Plan (SWP) एक विकल्प हो सकता है।

SWP के जरिए निवेशक नियमित अंतराल पर एक तय रकम निकाल सकते हैं या बढ़ी हुई रकम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उन्हें नियमित आय जैसी सुविधा मिल सकती है।

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Debt Schemes में निवेश के ये फायदे समझना जरूरी



Debt Mutual Funds निवेशकों को अलग-अलग वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से विकल्प देते हैं। ये पोर्टफोलियो में Diversification लाने, Short-Term Goals को पूरा करने और नियमित कैश फ्लो की जरूरत को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। निवेशक अपनी जरूरत और लक्ष्य के अनुसार सही Debt Scheme का चुनाव कर सकते हैं।