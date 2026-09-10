Oppo Find X10 सीरीज की भारत में जल्द होगी एंट्री, नए AI फीचर्स के साथ होगी लॉन्च

Oppo अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Find X10 को लेकर तैयारी कर रहा है। कंपनी चीन में सितंबर में Oppo Find X10, Find X10 Pro और Find X10 Pro Max लॉन्च करने वाली है। इसके साथ ही कंपनी एक नया मॉडल Find X10 E भी पेश करेगी। चीन में लॉन्च से पहले Oppo ने इन स्मार्टफोन्स के लिए प्री-ऑर्डर भी शुरू कर दिए हैं।

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भारत में भी इस सीरीज की लॉन्चिंग जल्द होने की उम्मीद है। हालांकि कंपनी ने अभी भारत लॉन्च की आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है।

28 अक्टूबर को हो सकती है भारत में लॉन्चिंग

टिप्स्टर योगेश बरार के मुताबिक, Oppo Find X10 सीरीज भारत में अगले महीने लॉन्च हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी 28 अक्टूबर को भारत में इन स्मार्टफोन्स को पेश कर सकती है। हालांकि, यह अभी संभावित तारीख है और Oppo की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

स्मार्टफोन के साथ कंपनी चीन में Oppo Watch S2 और Oppo Enco X4 TWS भी लॉन्च कर रही है। ये दोनों डिवाइस भी प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं, जिससे संकेत मिलता है कि इन प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग ज्यादा दूर नहीं है।

8000mAh बैटरी और Dimensity 9600 Pro प्रोसेसर की उम्मीद

Oppo Find X10 सीरीज को लेकर सामने आई जानकारी के मुताबिक, Find X10 और Find X10 Pro Max में 8000mAh तक की बड़ी बैटरी मिल सकती है। वहीं, हाई-एंड मॉडल Find X10 Pro Max में नया MediaTek Dimensity 9600 Pro प्रोसेसर दिया जा सकता है।

यह सीरीज Android 17 आधारित ColorOS 17 पर काम कर सकती है। इसमें नया यूजर इंटरफेस, AI फीचर्स और कई नए अपडेट मिलने की उम्मीद है। कंपनी लॉन्च के करीब आने के साथ इसके फीचर्स से जुड़ी और जानकारी साझा कर सकती है।

भारत में 90 हजार से 1.5 लाख रुपये तक हो सकती है कीमत

Oppo Find X10 सीरीज की कीमत को लेकर भी जानकारी सामने आई है। योगेश बरार के एक X पोस्ट के अनुसार, भारत में इस सीरीज की कीमत करीब 90,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

अगर यह कीमत सही साबित होती है तो Oppo Find X10 सीरीज का मुकाबला प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स से होगा। इसमें Samsung Galaxy S26 सीरीज, iPhone 18 Pro मॉडल्स और Google Pixel 11 सीरीज जैसे स्मार्टफोन शामिल होंगे।

फिलहाल Oppo की तरफ से भारत लॉन्च, कीमत और स्पेसिफिकेशन को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। कंपनी आने वाले दिनों में इस सीरीज से जुड़ी और डिटेल्स जारी कर सकती है।