5 स्टार रेटिंग वाले इन म्यूचुअल फंड्स ने किया कमाल, 3 से 5 साल में SIP निवेशकों को मिला शानदार फायदा

म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। अगस्त महीने की रेटिंग में पांच इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को 5-स्टार रेटिंग मिली है। Value Research के एनालिसिस के मुताबिक, इन फंड्स ने अलग-अलग कैटेगरी में बेहतर रिटर्न के साथ-साथ जोखिम को संभालने की क्षमता भी दिखाई है। इसमें लार्ज एंड मिडकैप, मिडकैप, मल्टीकैप और स्मॉलकैप कैटेगरी के फंड शामिल हैं।

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Invesco India Large & MidCap Fund ने बनाई जगह

Invesco India Large & MidCap Fund ने तीन साल की अवधि में पहला और पांच साल की अवधि में दूसरा स्थान हासिल किया। इस फंड ने SIP के जरिए तीन साल में 17.2% और पांच साल में 20.7% का रिटर्न दिया। हालांकि, इस फंड में उतार-चढ़ाव भी ज्यादा रहा और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 18.4% रही।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह फंड कई सालों तक अपनी कैटेगरी से पीछे रहा था, लेकिन हाल के समय में इसके प्रदर्शन में सुधार आया और यह आगे निकल गया।

HSBC Midcap Fund ने दिया सबसे मजबूत रिटर्न

HSBC Midcap Fund ने तीन साल और पांच साल दोनों अवधि में शानदार प्रदर्शन किया। इस फंड ने तीन साल की SIP में 21.2% और पांच साल में 23.6% रिटर्न दिया। इसका अल्फा 7.7% रहा, जबकि कैटेगरी का औसत अल्फा 1.55% था।

हालांकि, लंबे समय तक इसका प्रदर्शन लगातार मजबूत नहीं रहा था। अप्रैल 2026 से यह फंड बेंचमार्क और कैटेगरी से बेहतर प्रदर्शन करने लगा।

Invesco India Mid Cap Fund का 10 साल का रिकॉर्ड मजबूत

Invesco India Mid Cap Fund ने तीन साल की SIP में 18.9% और पांच साल में 22.7% रिटर्न दिया। यह फंड 10 साल की अवधि में पहले स्थान पर रहा। रिपोर्ट के अनुसार, इसने ज्यादातर समय अपने बेंचमार्क से करीब चार प्रतिशत सालाना ज्यादा रिटर्न दिया है।

एक दशक में करीब 20% सालाना रिटर्न के साथ यह फंड इंडेक्स से आगे बना रहा।

Axis Multicap और ITI Small Cap Fund भी टॉप लिस्ट में

Axis Multicap Fund को भी पांच स्टार रेटिंग मिली। पांच साल पूरे करने वाले इस फंड ने तीन साल की SIP रिटर्न रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। इसका तीन साल का SIP रिटर्न 15.2% रहा और इसका प्रदर्शन कैटेगरी व बेंचमार्क से बेहतर रहा।

वहीं, ITI Small Cap Fund ने भी शानदार प्रदर्शन किया। छह साल पुराने इस फंड ने तीन साल की SIP में 20.7% और पांच साल में 24.6% रिटर्न दिया। यह पांच साल की अवधि में पहले स्थान पर रहा। इसका अल्फा 10.8% रहा, जो कैटेगरी के औसत 3.3% से काफी ज्यादा है।

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कैसे तय होती है म्यूचुअल फंड की रेटिंग?

Value Research की रेटिंग में रिटर्न और जोखिम दोनों को शामिल किया जाता है। इक्विटी और हाइब्रिड फंड्स के लिए पांच साल की अवधि को 60% और तीन साल की अवधि को 40% वेटेज दिया जाता है।

हालांकि, पांच स्टार रेटिंग किसी फंड में निवेश की गारंटी नहीं होती। निवेशकों को फंड चुनने से पहले अपनी जोखिम क्षमता, निवेश अवधि, बजट और वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए।