आम आदमी की रसोई का बजट एक बार फिर बढ़ गया है। अमूल और मदर डेयरी समेत कई डेयरी कंपनियों ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की है। वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) में चुनिंदा वेरिएंट के दाम अब तक कुल ₹4 से ₹8 प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। CareEdge Ratings की रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर में ही दूध की कीमतों में ₹2 से ₹6 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि सर्दियों में दूध की सप्लाई आमतौर पर बढ़ती है, फिर भी कीमतों में तेजी बनी हुई है।

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अमूल दूध का नया रेट क्या है?

अमूल ने दूध की कीमतों में ₹2 से ₹4 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। नई कीमतें 12 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं।

प्रमुख वेरिएंट के नए रेट इस प्रकार हैं:

अमूल गोल्ड (फुल क्रीम दूध): लगभग ₹74 से ₹76 प्रति लीटर

अमूल ताजा (टोंड दूध): लगभग ₹59 से ₹61 प्रति लीटर

अलग-अलग शहरों और पैकेजिंग के हिसाब से कीमतों में अंतर हो सकता है।

मदर डेयरी का दूध कितना महंगा हुआ?

मदर डेयरी ने भी नवंबर में दूध के दाम बढ़ाए हैं।

दूध का वेरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत फुल क्रीम दूध (1 लीटर) ₹72 ₹76 टोंड दूध (1 लीटर) ₹60 ₹62

इस तरह मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध ₹4 और टोंड दूध ₹2 प्रति लीटर महंगा हुआ है।

पिछले कुछ साल में कितना महंगा हुआ दूध?

CareEdge Ratings की रिपोर्ट में CMIE के आंकड़ों के हवाले से बताया गया है कि वित्त वर्ष 2018-19 में दूध की औसत खुदरा कीमत ₹42.8 प्रति लीटर थी। वित्त वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर ₹59.1 प्रति लीटर पहुंच गई।

यानी सात साल में औसत कीमत करीब 38% बढ़ी। इस दौरान सालाना औसत वृद्धि दर लगभग 4.7% रही।

FY27 की पहली छमाही में दूध का औसत भाव ₹60.4 प्रति लीटर रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह ₹59 था।

सर्दियों में भी क्यों बढ़ रहे दूध के दाम?

आमतौर पर अक्टूबर से फरवरी के बीच दूध का उत्पादन बढ़ता है। इसे डेयरी सेक्टर में फ्लश सीजन कहा जाता है।

लेकिन इस बार सप्लाई पर दबाव बना हुआ है। CareEdge Ratings के मुताबिक, दूध उत्पादन के प्राकृतिक चक्र के कारण हर तीन से चार साल में उत्पादन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

कुछ क्षेत्रों में दूध में फैट की मात्रा कम होने से भी कंपनियों की लागत प्रभावित हुई है। इसके अलावा पशुओं के चारे, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ा है।

उत्पादन बढ़ा, फिर भी कीमतें क्यों नहीं घट रहीं?

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रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में दूध उत्पादन FY25 के 24.79 करोड़ टन से बढ़कर FY26 में अनुमानित 25.68 करोड़ टन पहुंच गया। यानी उत्पादन में 3.6% की वृद्धि हुई।

प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता भी 485 ग्राम से बढ़कर अनुमानित 498 ग्राम प्रतिदिन हो गई।

हालांकि, दूध उत्पादन की वृद्धि दर पहले के मुकाबले धीमी पड़ी है। इसी वजह से बढ़ती मांग के बीच सप्लाई पर दबाव बना हुआ है।

क्या आगे भी महंगा रहेगा दूध?

अक्टूबर 2026 में स्किम्ड मिल्क पाउडर (SMP) की कीमत सालाना आधार पर करीब 36% बढ़कर लगभग 3,850 डॉलर प्रति टन पहुंच गई।

CareEdge Ratings की असिस्टेंट डायरेक्टर कोमल इसरानी के मुताबिक, आमतौर पर सर्दियों में दूध की बढ़ती सप्लाई से खरीद लागत कम होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। रिपोर्ट में FY27 के बाकी महीनों में भी दूध की कीमतें ऊंची बने रहने की संभावना जताई गई है।

डेयरी सेक्टर में ₹15,000 करोड़ से ज्यादा निवेश की तैयारी

रिपोर्ट के मुताबिक, संगठित डेयरी कंपनियां FY27 से FY29 के बीच ₹15,000 करोड़ से ज्यादा निवेश की योजना बना रही हैं। यह निवेश दूध की खरीद, प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, वितरण और वैल्यू-एडेड उत्पादों में किया जाएगा।

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भारत में बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध दूध का केवल 30-35% हिस्सा संगठित चैनलों से गुजरता है। वहीं, डेयरी प्लांट लगभग 80% क्षमता पर काम कर रहे हैं।

रिपोर्ट का अनुमान है कि नए निवेश से मध्यम अवधि में ₹40,000 करोड़ से ज्यादा की अतिरिक्त कमाई की संभावना बन सकती है। हालांकि, इसके लिए कंपनियों को पर्याप्त मात्रा में दूध की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी।