सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जनवरी 2026 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची चांदी नवंबर में काफी नीचे आ गई है। हालांकि, पूरे साल कीमतों में एकतरफा गिरावट नहीं रही। कई महीनों में चांदी की कीमतों में तेजी भी दर्ज की गई। आइए आंकड़ों से समझते हैं कि जनवरी से नवंबर तक चांदी का बाजार कैसे बदला।

advertisement

जनवरी से नवंबर तक चांदी की कीमतों का हाल

MCX पर 29 जनवरी 2026 को चांदी का भाव ₹4,07,456 प्रति किलो तक पहुंचा था। वहीं, 18 नवंबर को शुरुआती कारोबार में चांदी करीब ₹1,64,309 प्रति किलो तक फिसल गई। दोनों भावों में करीब 60% का अंतर है। हालांकि, ये अलग-अलग वायदा कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े आंकड़े हैं।

Silver Price Trend 2026

किस महीने कितनी रही चांदी की कीमत?

जनवरी में चांदी का मासिक औसत करीब ₹2.86 लाख प्रति किलो था। फरवरी में यह घटकर ₹2.56 लाख, मार्च में ₹2.50 लाख और अप्रैल में ₹2.42 लाख रहा।

मई में औसत भाव बढ़कर ₹2.63 लाख पहुंचा। जून में यह ₹2.38 लाख और जुलाई में ₹2.22 लाख रहा। अगस्त में फिर तेजी आई और कीमत करीब ₹2.34 लाख पर पहुंची।

सितंबर में औसत ₹2.31 लाख, अक्टूबर में ₹2.08 लाख और नवंबर के उपलब्ध आंकड़ों में करीब ₹1.80 लाख प्रति किलो रहा।

सोने की कीमतों पर भी दबाव

18 नवंबर के शुरुआती कारोबार में MCX पर सोना करीब ₹1,31,502 प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा। डॉलर की चाल, अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव कीमती धातुओं की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं।

ज्वेलरी और सोलर इंडस्ट्री पर क्या असर?

चांदी का इस्तेमाल ज्वेलरी, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे औद्योगिक उत्पादों में होता है। इसकी कीमत घटने से कच्चे माल की लागत प्रभावित हो सकती है। हालांकि, ज्वेलरी की अंतिम कीमत में टैक्स और मेकिंग चार्ज जैसे खर्च भी शामिल होते हैं।

चांदी में निवेश के कौन-कौन से विकल्प हैं?

चांदी से जुड़े प्रमुख निवेश विकल्पों में Silver ETF, फिजिकल सिल्वर और सिल्वर फ्यूचर्स शामिल हैं। इनके खर्च, कीमत तय होने के तरीके और जोखिम अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: यह खबर केवल ऐतिहासिक कीमतों और बाजार के रुझान की जानकारी देती है। इसे निवेश की सलाह न माना जाए।