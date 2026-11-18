AI चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनी Nvidia के पूर्व CEO जेन्सेन हुआंग (Jensen Huang) की विदाई सिलिकॉन वैली में चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। कथित विवाहेतर संबंधों की रिपोर्ट, पिछले सप्ताह इस्तीफे और फिर वापसी की नाकाम कोशिश ने टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है।

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कैलिफोर्निया में आयोजित Semafor के Silicon Valley The World फोरम में OpenAI, Amazon और Perplexity AI के प्रमुखों समेत कई दिग्गजों ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी।

Sam Altman बोले- जेन्सेन मेरे हीरो रहे हैं

OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा कि उन्हें हुआंग के प्रति व्यक्तिगत सहानुभूति है। ऑल्टमैन खुद 2023 में CEO पद से हटाए जाने के बाद वापस लौटे थे।

उन्होंने कहा कि हुआंग की वापसी पर राय देने के लिए उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है।

ऑल्टमैन के मुताबिक, महान लोगों में भी कमियां होती हैं। उन्होंने AI क्रांति में हुआंग के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि Nvidia ने शुरुआती दौर में OpenAI पर भरोसा जताया था। उन्होंने Nvidia को बेहद बड़ी कंपनी बताते हुए कहा कि लोगों को उसके वादों पर अब भी भरोसा है।

Jeff Bezos ने Nvidia बोर्ड को दी सलाह

Amazon के संस्थापक जेफ बेजोस ने हुआंग को असाधारण उद्यमी बताया। हालांकि, उन्होंने भी वापसी पर स्पष्ट राय नहीं दी।

बेजोस ने सलाह दी कि अगर हुआंग वापस नहीं आते, तो Nvidia को बाहर से CEO नियुक्त करने के बजाय कंपनी के भीतर ही विकल्प तलाशना चाहिए। उनके मुताबिक, Nvidia जैसी जटिल कंपनी में बाहरी CEO के सफल होने की संभावना बेहद कम है।

बेजोस ने अपनी 2021 की विदाई से तुलना खारिज करते हुए कहा कि Amazon में नेतृत्व परिवर्तन कई वर्षों की योजना के बाद हुआ था।

Amazon और Nvidia की साझेदारी पर क्या असर?

Amazon के CEO एंडी जेसी ने कहा कि इस विवाद से दोनों कंपनियों के रिश्तों पर असर नहीं पड़ेगा।

Amazon Nvidia की चिप इस्तेमाल करती है और अपनी चिप भी विकसित कर रही है। जेसी ने इस रिश्ते को 'Coopetition' यानी सहयोग और प्रतिस्पर्धा का मेल बताया।

उन्होंने कहा कि Nvidia भविष्य में भी Amazon की महत्वपूर्ण साझेदार बनी रहेगी।

Perplexity CEO ने बताया AI का बड़ा चेहरा

Perplexity AI के CEO अरविंद श्रीनिवास ने कहा कि पिछले चार-पांच वर्षों में AI क्षेत्र में पहचान बनाने वालों को हुआंग का आभारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका को हुआंग जैसे और उद्यमियों की जरूरत है। हालांकि, उन्होंने Nvidia बोर्ड के फैसले पर टिप्पणी नहीं की।

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विवाद में चीन और अमेरिकी सुरक्षा का एंगल

अमेरिका की पूर्व वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो ने मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा और चिप निर्यात नियमों से जोड़ा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हुआंग के कथित संबंध जिस महिला से थे, वह सिंगापुर की एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी में अधिकारी थीं। अमेरिका को संदेह था कि यह कंपनी निर्यात प्रतिबंधों का उल्लंघन कर उन्नत Nvidia चिप चीन पहुंचा रही थी।

रायमोंडो ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, लेकिन कंपनियों के राजस्व को अनावश्यक नुकसान भी नहीं पहुंचना चाहिए।

उन्होंने बताया कि दो साल पहले उन्होंने अमेरिकी चिप और सर्वर तक रिमोट एक्सेस सीमित करने की पहल की थी। ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को इससे जुड़े नए नियम जारी किए।

रायमोंडो ने भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, जासूसी और संवेदनशील तकनीक के गलत इस्तेमाल पर सख्ती की वकालत की।

फिलहाल Nvidia के नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन टेक जगत के दिग्गज हुआंग के AI उद्योग में योगदान को अहम मान रहे हैं।