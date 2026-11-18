एग्रोकेमिकल कंपनी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड (Crystal Crop Protection Ltd) का आईपीओ बुधवार, 18 नवंबर को निवेश के लिए खुल गया है। निवेशक इस इश्यू में शुक्रवार, 20 नवंबर तक बोली लगा सकते हैं। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड ₹259 से ₹272 प्रति शेयर तय किया है। ग्रे मार्केट में भी शेयर को लेकर हलचल है। हालांकि, ब्रोकरेज फर्मों की राय अलग-अलग है। कुछ ने इसमें निवेश की सलाह दी है, जबकि कुछ फिलहाल सतर्क रहने को कह रहे हैं।

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₹455 करोड़ का IPO, कितना करना होगा निवेश?

Crystal Crop Protection का आईपीओ ₹455.5 करोड़ का है। इसमें ₹354.77 करोड़ के नए शेयर जारी होंगे, जबकि प्रमोटर ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए करीब ₹100.71 करोड़ के शेयर बेचेंगे।

रिटेल निवेशकों को कम से कम 55 शेयरों के लिए आवेदन करना होगा। अपर प्राइस बैंड ₹272 के हिसाब से एक लॉट में निवेश के लिए ₹14,960 की जरूरत होगी।

कंपनी आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने, अपनी सब्सिडियरी Saffire Crop Science में निवेश और कारोबार के विस्तार के लिए करेगी।

कितना है जीएमपी?

ग्रे मार्केट में Crystal Crop Protection का प्रीमियम ₹18 से ₹20 बताया जा रहा है। अपर प्राइस बैंड के आधार पर यह करीब 7% संभावित लिस्टिंग गेन दे सकता है।

कंपनी ने आईपीओ से पहले 17 एंकर निवेशकों से ₹135.96 करोड़ जुटाए हैं। इनमें Tata Mutual Fund, Groww Mutual Fund, WhiteOak Capital और International Finance Corporation जैसे नाम शामिल हैं।

कंपनी की कमाई कैसी रही?

वित्त वर्ष 2025-26 में Crystal Crop Protection ने ₹3,180.98 करोड़ का रेवेन्यू और ₹144.91 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया।

कंपनी की वैल्यूएशन करीब ₹4,440 करोड़ आंकी गई है। इसका कारोबार फसलों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स, बीज और अन्य कृषि उत्पादों से जुड़ा है।

IPO पर ब्रोकरेज की क्या राय?

SBI Securities ने आईपीओ को Neutral रेटिंग दी है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी की ग्रोथ मजबूत है, लेकिन मानसून और कृषि मांग पर निर्भरता जोखिम बनी हुई है।

वहीं Anand Rathi और AUM Capital ने लंबी अवधि के निवेशकों को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। BP Equities, SMC Global और Ventura Securities ने भी आईपीओ को Subscribe रेटिंग दी है।

ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी का मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, नए प्रोडक्ट और कर्ज घटाने की योजना भविष्य में कारोबार को सहारा दे सकते हैं। हालांकि, ऊंची वैल्यूएशन पर निवेशकों को सावधानी बरतनी होगी।