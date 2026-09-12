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Newsट्रेंडिंगपीएम मोदी की लोकप्रियता के मुरीद हुए मलेशियाई PM, फोन दिखाकर बोले ‘आप बहुत पॉपुलर हैं’

पीएम मोदी की लोकप्रियता के मुरीद हुए मलेशियाई PM, फोन दिखाकर बोले ‘आप बहुत पॉपुलर हैं’

BRICS Summit 2026 के दौरान PM Modi और मलेशिया के PM अनवर इब्राहिम की मुलाकात हुई। बातचीत में अनवर इब्राहिम ने पीएम मोदी की लोकप्रियता की तारीफ की और फोन पर आ रहे मैसेज दिखाए। आखिर उन्होंने पीएम मोदी से क्या कहा और भारत में हो रहे BRICS सम्मेलन की क्या खासियत है? पढ़ें पूरी खबर।

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Sonam
Sonam
UPDATED: Sep 12, 2026 17:36 IST

In Short

  • अनवर इब्राहिम ने पीएम मोदी की लोकप्रियता की तारीफ की और फोन पर आ रहे मैसेज दिखाए।
  • BRICS सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम की द्विपक्षीय मुलाकात हुई।
  • भारत की BRICS अध्यक्षता में 25 से ज्यादा शहरों में 350 से अधिक बैठकें और कार्यक्रम हुए।

नई दिल्ली में चल रहे BRICS सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। बातचीत की शुरुआत में ही अनवर इब्राहिम ने पीएम मोदी की लोकप्रियता का जिक्र किया और उनकी तारीफ की।

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‘आप बहुत पॉपुलर हैं...’

दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान अनवर इब्राहिम ने अपने फोन की तरफ इशारा करते हुए पीएम मोदी से कहा, ‘आप बहुत पॉपुलर हैं, देखिए मुझे कितने सारे मैसेज मिल रहे हैं।’ उन्होंने अपने फोन पर आ रहे संदेशों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी की लोकप्रियता की तारीफ की।

BRICS सम्मेलन के दौरान हुई मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की यह मुलाकात BRICS सम्मेलन के दौरान हुई। भारत इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन के साथ भारत अलग-अलग देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी कर रहा है। इन बैठकों में आपसी रिश्तों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है।

(Photo: Aaj Tak)

भारत मंडपम में हो रहा 18वां BRICS सम्मेलन

18वें BRICS सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है। इसमें BRICS सदस्य देशों के साथ-साथ पार्टनर देशों के नेता भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं।

‘Building for Resilience Innovation Cooperation and Sustainability’ है थीम

इस साल भारत की BRICS अध्यक्षता की थीम Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability है। इसका फोकस मजबूत तैयारी, नई सोच, आपसी सहयोग और टिकाऊ विकास पर है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘ह्युमनिटी फर्स्ट’ यानी लोगों को केंद्र में रखने वाले नजरिए से जुड़ा है।

25 से ज्यादा शहरों में हुई 350 से अधिक बैठकें

भारत की अध्यक्षता में इस साल 25 से ज्यादा शहरों में 350 से अधिक बैठकें और बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें BRICS देशों के बीच सहयोग बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इन बैठकों में तीन प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया।

इन तीन क्षेत्रों पर रहा जोर

इनमें राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मामले, आर्थिक और वित्तीय सहयोग तथा संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। BRICS सम्मेलन के दौरान साझा प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर सदस्य देशों के बीच विचारों का आदान-प्रदान भी होगा।

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Edited By:
Sonam
Published On:
Sep 12, 2026