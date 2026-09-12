एकतरफा टैरिफ पर BRICS देशों ने जताई चिंता, घोषणापत्र में जबरदस्ती के उपायों का भी जिक्र

ब्रिक्स घोषणापत्र में एकतरफ़ा टैरिफ़ और कानून के दायरे से बाहर दबाव बनाने वाले उपायों पर चिंता जताई गई है। सदस्य देशों ने ऐसे मामलों में बातचीत और आपसी सहयोग के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है।

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