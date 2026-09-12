एकतरफा टैरिफ पर BRICS देशों ने जताई चिंता, घोषणापत्र में जबरदस्ती के उपायों का भी जिक्र
ब्रिक्स घोषणापत्र में एकतरफ़ा टैरिफ़ और क़ानून के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती के उपायों पर चिंता जताई गई है और बातचीत का आह्वान किया गया है.
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ब्रिक्स घोषणापत्र में एकतरफा टैरिफ और जबरदस्ती के उपायों पर चिंता, बातचीत का आह्वान
In Short
- BRICS घोषणापत्र में एकतरफा टैरिफ को लेकर चिंता जताई गई।
- जबरदस्ती और दबाव बनाने वाले उपायों का भी घोषणापत्र में जिक्र किया गया।
- सदस्य देशों ने मतभेदों का समाधान बातचीत के जरिए निकालने पर जोर दिया।
ब्रिक्स घोषणापत्र में एकतरफ़ा टैरिफ़ और कानून के दायरे से बाहर दबाव बनाने वाले उपायों पर चिंता जताई गई है। सदस्य देशों ने ऐसे मामलों में बातचीत और आपसी सहयोग के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है।
यह एक विकसित होती हुई खबर है, इसे लगातार अपडेट किया जाएगा।
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