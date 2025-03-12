Majhi Ladki Bahin Yojana: 2100 रुपये मिलने पर बड़ा अपडेट, CM देवेन्द्र फडणवीस ने कहा....

देशभर में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने "माझी लड़की बहिन योजना" (Majhi Ladki Bahin Yojana) शुरू की थी। यह योजना एमपी की लाड़ली बहना योजना की तर्ज पर बनाई गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

क्या चुनावी वादे के मुताबिक 2100 रुपये मिलेंगे?

चुनाव से पहले महायुति गठबंधन ने घोषणा की थी कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इस योजना की राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिया जाएगा। लेकिन, अब तक इस घोषणा को लागू नहीं किया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने 2025 का बजट पेश किया। बजट में भी योजना की राशि बढ़ाने का कोई जिक्र नहीं किया गया। पहले के मुकाबले बजट में कम राशि आवंटित की गई है। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपये कब से मिलेंगे।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने हाल ही में कहा कि सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा किया जाएगा। लेकिन इसके लिए राजकोषीय संतुलन (Fiscal Balance) बनाना जरूरी है। जैसे ही आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, योजना के लाभ में बढ़ोतरी की जाएगी।

इसका मतलब है कि जब तक योजना की राशि में बढ़ोतरी नहीं होती है तब तक महिलाओं को 1500 रुपये ही मिलेंगे।

हाल में जारी हुई थी किस्त

7 मार्च 2025 को माझी लड़की बहिन योजना की फरवरी और मार्च की किस्त जारी हुई थी। सरकार ने लाभार्थी महिलाओं के बैंक अकाउंट में दोनों महीनों की किस्त जमा की थी। बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलता है।