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Newsट्रेंडिंगकोलकाता के होटल में भीषण आग का तांडव! 9 लोगों की मौत, 6 घायल और बढ़ सकता है आंकड़ा!

कोलकाता के होटल में भीषण आग का तांडव! 9 लोगों की मौत, 6 घायल और बढ़ सकता है आंकड़ा!

कोलकाता के बीचोंबीच मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी भीषण आग ने कई परिवारों को झकझोर दिया। देर रात भड़की इस आग में नौ लोगों की मौत हो गई जबकि छह लोग घायल हुए। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और राहत अभियान जारी है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 19, 2026 10:19 IST
AI Generated Image

In Short

  • कोलकाता के होटल में लगी भीषण आग से नौ लोगों की मौत छह घायल
  • रात करीब 1:45 बजे भड़की आग बुझाने के लिए पांच दमकल गाड़ियां पहुंचीं
  • घने धुएं के कारण दमकलकर्मियों को ऊपरी मंजिल तक पहुंचने में हुई परेशानी

कोलकाता के मध्य इलाके में बुधवार देर रात एक होटल में लगी भीषण आग ने हड़कंप मचा दिया। मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित होटल में करीब रात 1 बजकर 45 मिनट पर आग भड़क उठी। इस हादसे में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग बुझाने के लिए पांच दमकल वाहनों को लगाया गया। इसके अलावा पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें भी राहत और बचाव अभियान में जुट गईं। अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और अब ठंडा करने की प्रक्रिया जारी है।

घने धुएं के कारण बचाव अभियान में आई मुश्किल

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आग लगने के बाद होटल के अंदर काफी ज्यादा धुआं भर गया था। घना धुआं होने की वजह से दमकलकर्मियों को सीढ़ियों से ऊपर जाने और ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल प्राथमिकता होटल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना और हादसे की सही वजह का पता लगाना है। अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि बचाव अभियान के दौरान कुछ और लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आ सकती है।

आग लगने के कारणों की जांच शुरू

हादसे के बाद पुलिस और दमकल विभाग ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अभी तक आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। जांच के बाद ही यह पता चल सकेगा कि आग कैसे शुरू हुई और इसमें किन सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई।

घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिया है। दमकलकर्मी होटल के अलग-अलग हिस्सों की जांच कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अन्य व्यक्ति अंदर फंसा न रह गया हो।

दमकल मुख्यालय के पास हुआ हादसा

यह हादसा उस समय और ज्यादा चर्चा में आ गया क्योंकि पश्चिम बंगाल दमकल विभाग का मुख्यालय होटल की इमारत के पास ही स्थित है। इसके बावजूद आग इतनी तेजी से फैली कि बचाव दल को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

प्रशासन की ओर से अभी हादसे से जुड़ी विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि राहत और बचाव अभियान पूरा होने के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर सामने आएगी।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 19, 2026