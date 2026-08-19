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NewsऑटोRoyal Enfield Classic 350 Gorkha Edition: गोरखा रेजिमेंट से प्रेरित नया मॉडल लॉन्च

Royal Enfield Classic 350 Gorkha Edition: गोरखा रेजिमेंट से प्रेरित नया मॉडल लॉन्च

Royal Enfield ने भारत में Classic 350 Gorkha Edition लॉन्च किया है। इसमें Gorkha Green कलर, खुकरी से प्रेरित खास डिजाइन और नए सुविधा वाले फीचर्स दिए गए हैं। इसकी शुरुआती कीमत 2.10 लाख रुपये है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 19, 2026 10:11 IST
Royal Enfield Classic 350 Gorkha Edition
Royal Enfield Classic 350 Gorkha Edition

In Short

  • Royal Enfield Classic 350 Gorkha Edition भारत में 2.10 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च।
  • बाइक में Gorkha Green कलर और खुकरी से प्रेरित खास इंसिग्निया दिया गया है।
  • इसमें Assist & Slipper क्लच और Type-C USB फास्ट-चार्जिंग पोर्ट जैसे नए फीचर्स मिलते हैं।

Royal Enfield ने भारत में Classic 350 Gorkha Edition लॉन्च कर दिया है। इस खास एडिशन की कीमत 2,10,684 रुपये (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) रखी गई है। कंपनी ने इसकी बुकिंग भी आज से शुरू कर दी है। यह बाइक गोरखा रेजिमेंट की विरासत और परंपराओं को सम्मान देने के लिए पेश की गई है।

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गोरखा ग्रीन कलर और खुकरी से प्रेरित डिजाइन

Classic 350 Gorkha Edition को खास Gorkha Green कलर में पेश किया गया है। बाइक पर एक खास insignia भी दिया गया है, जिसमें गोरखा रेजिमेंट के मशहूर क्रॉस्ड Khukris यानी दो खुकरी का डिजाइन देखने को मिलता है। इन डिजाइन एलिमेंट्स के जरिए गोरखा समुदाय की बहादुरी, अनुशासन और मजबूती को दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि, बाइक का Classic 350 वाला जाना-पहचाना डिजाइन बरकरार रखा गया है।

इंजन में कोई बदलाव नहीं

Royal Enfield ने इस स्पेशल एडिशन के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें पहले की तरह 349cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड J-Series इंजन मिलता है। यह इंजन 20bhp की पावर और 27Nm का टॉर्क पैदा करता है। बाइक में सीधी और आरामदायक राइडिंग पोजिशन के साथ Classic 350 का पारंपरिक डिजाइन भी मिलता है।

नए फीचर्स से बढ़ी सुविधा

नई Classic 350 Gorkha Edition में Assist & Slipper क्लच दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, यह फीचर गियर बदलने को ज्यादा आसान और स्मूद बनाने में मदद करता है। इसके अलावा बाइक में Type-C USB फास्ट-चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, जिससे सफर के दौरान मोबाइल और दूसरे डिवाइस चार्ज करना आसान होगा।

बाइक के साथ Royal Enfield ने Gorkha Collection नाम से खास कपड़ों और राइडिंग गियर की रेंज भी पेश की है। इसमें Dual-certified Jet और Quest हेलमेट, हाई-एंकल डिस्ट्रेस्ड लेदर बूट्स, मल्टीफंक्शनल हेडगियर, लाइफस्टाइल कपड़े और कलेक्टिबल्स शामिल हैं।

इस कलेक्शन में मिलिट्री यूनिफॉर्म, रेजिमेंटल इंसिग्निया और क्रॉस्ड खुकरी से प्रेरित डिजाइन दिए गए हैं। इसके रंगों में क्रिमसन, ऑलिव ग्रीन, मैट ब्लैक और ब्रॉन्ज शामिल हैं। Classic 350 Gorkha Edition की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है और इसकी कीमत 2,10,684 रुपये (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 19, 2026