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Newsबिजनेस न्यूजएयर इंडिया CEO कैंपबेल विल्सन का बड़ा कदम! अब एयर न्यूजीलैंड बोर्ड में संभालेंगे अहम जिम्मेदारी

एयर इंडिया CEO कैंपबेल विल्सन का बड़ा कदम! अब एयर न्यूजीलैंड बोर्ड में संभालेंगे अहम जिम्मेदारी

एयर इंडिया के CEO पद से सितंबर में विदा होने वाले कैंपबेल विल्सन को एयर न्यूजीलैंड के बोर्ड में डायरेक्टर बनाया गया है। तीन दशक से ज्यादा एविएशन अनुभव रखने वाले विल्सन अब नई भूमिका में नजर आएंगे। कंपनी की एनुअल शेयरहोल्डर्स मीटिंग में नियुक्ति को मंजूरी मिलनी बाकी है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 19, 2026 10:17 IST
AI Generated Image

In Short

  • एयर इंडिया CEO कैंपबेल विल्सन को एयर न्यूजीलैंड बोर्ड में डायरेक्टर नियुक्त किया गया
  • सितंबर में एयर इंडिया CEO पद छोड़ेंगे विल्सन नई भूमिका संभालेंगे
  • विल्सन के पास एविएशन सेक्टर में तीन दशक से ज्यादा का अनुभव है

एयर इंडिया के CEO और MD कैंपबेल विल्सन अब एयर न्यूजीलैंड के बोर्ड में डायरेक्टर की भूमिका निभाएंगे। विल्सन सितंबर में एयर इंडिया से अलग होने वाले हैं और इसके बाद वह एयर न्यूजीलैंड के साथ नई जिम्मेदारी संभालेंगे। एयरलाइन सेक्टर में तीन दशक से ज्यादा का अनुभव रखने वाले विल्सन की नई भूमिका को लेकर कंपनी ने जानकारी दी है।

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एयर न्यूजीलैंड बोर्ड में हुई नियुक्ति

एयर न्यूजीलैंड ने बुधवार को रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि पूर्व एयरलाइन एग्जीक्यूटिव कैंपबेल विल्सन और रॉबर्ट मैकडोनाल्ड को बोर्ड में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 24 सितंबर को होने वाली कंपनी की एनुअल शेयरहोल्डर्स मीटिंग में वोट के जरिए मंजूरी के अधीन होगी।

फिलहाल एयर न्यूजीलैंड के बोर्ड में चेयर डेम थेरेस वॉल्श समेत सात सदस्य हैं। बोर्ड के एक सदस्य लैरी डी शॉन अगले महीने रिटायर होने वाले हैं।

एयर इंडिया में बदलाव की कमान संभाल रहे थे विल्सन

कैंपबेल विल्सन एयर इंडिया में घाटे से जूझ रही कंपनी को बदलने की कोशिशों का नेतृत्व कर रहे थे। एयर इंडिया ने 7 अप्रैल को उनके इस्तीफे की जानकारी दी थी और वह सितंबर में CEO और MD पद से हट जाएंगे।

5 अगस्त को एयर इंडिया ने इथियोपियन एयरलाइंस ग्रुप के पूर्व चीफ टेवोल्डे गेब्रेमेरियम को नया CEO और MD नियुक्त किया था।

फुल टाइम नौकरी नहीं करने की कही थी बात

जून में ब्राजील में पीटीआई को दिए इंटरव्यू में विल्सन ने कहा था कि वह अब किसी दूसरी एयरलाइन में एग्जीक्यूटिव भूमिका नहीं संभालेंगे। उन्होंने कहा था कि वह फुल टाइम एग्जीक्यूटिव काम से हटकर एडवाइजरी बोर्ड और लेक्चरिंग जैसे कामों पर ध्यान देना चाहते हैं।

उन्होंने यह भी कहा था कि वह युवा लोगों को मेंटर करने में मदद कर सकते हैं।

तीन दशक से ज्यादा का है एविएशन अनुभव

कैंपबेल विल्सन न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं और उनके पास एविएशन सेक्टर में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने सिंगापुर एयरलाइंस में कई सीनियर एग्जीक्यूटिव पदों पर काम किया है।

वह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस और स्टार अलायंस की बोर्ड एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य भी रहे हैं।

रॉबर्ट मैकडोनाल्ड की भी हुई नियुक्ति

एयर न्यूजीलैंड ने कैंपबेल विल्सन के साथ रॉबर्ट मैकडोनाल्ड को भी बोर्ड में शामिल किया है। मैकडोनाल्ड एयर न्यूजीलैंड के पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रह चुके हैं। वह फिलहाल वेरो इंश्योरेंस न्यूजीलैंड के चेयर और कॉन्टैक्ट एनर्जी लिमिटेड के चेयर पद पर हैं।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 19, 2026