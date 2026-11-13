जेन्सन हुआंग के किन तीन महिलाओं से थे अफेयर? Alice Huang, Kimberly Powell और तीसरी महिला कौन?

दुनिया की दिग्गज AI चिप कंपनी Nvidia के पूर्व सीईओ जेनसन हुआंग इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। उनके तीन महिलाओं के साथ कथित रिश्तों की खबरें सामने आई हैं। इनमें एक चीनी कारोबारी महिला, दूसरी Nvidia की वरिष्ठ अधिकारी और तीसरी कंपनी की ही एक कर्मचारी बताई जा रही हैं। इन विवादों के बीच हुआंग ने Nvidia से इस्तीफा भी दे दिया है।

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1. एलिस हुआंग कौन हैं और कैसे हुई मुलाकात?

इस विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा एलिस हुआंग की है। उनका चीनी नाम हुआंग ले बताया जाता है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को शक है कि चीन की खुफिया एजेंसी MSS ने उन्हें जेनसन हुआंग के करीब पहुंचने के लिए भर्ती किया था। हालांकि, चीन ने इन आरोपों को खारिज किया है और एलिस पर कोई आपराधिक आरोप तय नहीं हुआ है।

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, एलिस का जन्म 1977 में हुआ था। उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई की और बाद में हुनान टीवी और CCTV से जुड़ीं।

रिपोर्ट के अनुसार, शेयर बाजार के एनालिस्ट कांग वेई ने कथित तौर पर उनकी मुलाकात जेनसन हुआंग से कराई थी। कांग की पहचान हुआंग से 2010 के दशक में कारोबारी गतिविधियों के दौरान हुई थी।

साल 2023 तक एलिस सिंगापुर की कंपनी Megaspeed में वरिष्ठ पद पर पहुंच चुकी थीं। इस कंपनी पर प्रतिबंधित Nvidia चिप्स चीन पहुंचाने में मदद करने के आरोप लगे हैं। हालांकि, कंपनी ने आरोपों से इनकार किया है।

2. किम्बर्ली पॉवेल के साथ रिश्ते की चर्चा

दूसरी महिला किम्बर्ली पॉवेल हैं, जो Nvidia में हेल्थकेयर विभाग की वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं।

उन्होंने 2008 में कंपनी में डायरेक्टर के तौर पर काम शुरू किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च में कंपनी की डेवलपर कॉन्फ्रेंस के दौरान किम्बर्ली और हुआंग को कैलिफोर्निया के सैन जोस स्थित एक होटल में काफी करीब देखा गया था।

रिपोर्ट में Nvidia के पांच मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के हवाले से यह दावा किया गया। किम्बर्ली सीधे हुआंग को रिपोर्ट करती थीं, इसलिए इस कथित रिश्ते ने ज्यादा ध्यान खींचा।

3. तीसरी महिला की पहचान अब भी गुप्त

तीसरे कथित रिश्ते का खुलासा रॉयटर्स की रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग का Nvidia की एक अन्य महिला कर्मचारी के साथ भी करीबी रिश्ता था।

रॉयटर्स ने मामले से परिचित दो लोगों के हवाले से यह जानकारी दी। हालांकि, महिला की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है।

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जेनसन हुआंग ने Nvidia से क्यों दिया इस्तीफा?

जेनसन हुआंग ने करीब 33 साल तक Nvidia का नेतृत्व किया। दिए गए विवरण के मुताबिक, 8 नवंबर को उन्होंने एक बयान में अफेयर की बात स्वीकार की थी, लेकिन महिला का नाम नहीं बताया था।

इसके कुछ दिनों बाद उन्होंने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। अब उनके कथित निजी रिश्तों के साथ AI चिप कारोबार और जासूसी के आरोपों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।