Vodafone Idea के शेयर में 4% की गिरावट! तिमाही नतीजों के बाद ब्रोकरेज की अलग-अलग राय, आगे क्या होगा?

टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) के शेयरों में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद कंपनी का शेयर करीब 4 फीसदी टूट गया। कारोबार के दौरान शेयर 3.54 फीसदी गिरकर ₹12.52 के निचले स्तर पर पहुंच गया। नतीजों के बाद ब्रोकरेज फर्मों की राय भी बंटी हुई नजर आ रही है।

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Nomura, UBS और Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) ने शेयर पर 'Neutral' रेटिंग दी है। वहीं, Ambit Capital ने 'Buy' रेटिंग के साथ ₹18.70 का टारगेट प्राइस रखा है, जो करीब 44 फीसदी तेजी की संभावना दिखाता है। दूसरी ओर, Axis Capital ने 'Reduce' और JPMorgan ने 'Underweight' रेटिंग बरकरार रखी है।

कैसे रहे Vodafone Idea के तिमाही नतीजे?

सितंबर तिमाही में वोडाफोन आइडिया का रेवेन्यू पिछली तिमाही के मुकाबले 2 फीसदी बढ़ा, लेकिन EBITDA में 1 फीसदी की गिरावट आई। कंपनी का EBITDA बाजार के अनुमान से करीब 2-3 फीसदी कम रहा।

EBITDA मार्जिन भी 115 बेसिस पॉइंट घटकर 41.9 फीसदी रह गया।

हालांकि, प्रति ग्राहक औसत कमाई (ARPU) 1 फीसदी बढ़कर ₹178 पहुंच गई। कंपनी ने तिमाही के दौरान 13 लाख नए ग्राहक जोड़े, जबकि JPMorgan ने 7 लाख ग्राहकों का अनुमान लगाया था।

नेटवर्क विस्तार पर बढ़ाया खर्च

वोडाफोन आइडिया ने सितंबर तिमाही में नेटवर्क विस्तार पर खर्च तेजी से बढ़ाया। कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capex) पिछली तिमाही के ₹1,930 करोड़ से बढ़कर ₹3,950 करोड़ पहुंच गया। यानी इसमें करीब 105 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

कंपनी ने बताया कि वह ₹45,000 करोड़ के कैपेक्स लक्ष्य पर काम कर रही है और इसके तहत ₹13,200 करोड़ के ऑर्डर दे चुकी है।

कर्ज को लेकर क्या है चिंता?

MOFSL के मुताबिक, कंपनी पर डिफर्ड स्पेक्ट्रम बकाया ₹1.31 लाख करोड़ और AGR बकाया ₹26,300 करोड़ है। बाहरी कर्ज ₹4,540 करोड़ रहा।

कंपनी का कैश बैलेंस पिछली तिमाही के ₹6,560 करोड़ से घटकर ₹5,470 करोड़ रह गया। वहीं, नेट डेट बढ़कर ₹1.57 लाख करोड़ पहुंच गया।

JPMorgan का कहना है कि कंपनी के लिए बैंक फंडिंग की कमी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। नेटवर्क विस्तार और बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए फंडिंग जरूरी है। इसी वजह से ब्रोकरेज ने शेयर पर 'Underweight' रेटिंग और ₹9 का टारगेट बरकरार रखा है।

हालांकि, कंपनी मैनेजमेंट के मुताबिक, उसने वारंट जारी करने और फंडेड व नॉन-फंडेड लिमिट के जरिए ₹10,500 करोड़ जुटाए हैं।