सोलर सेक्टर के इस शेयर में 40% तेजी की उम्मीद! MOFSL ने दी BUY रेटिंग, चेक करें टारगेट प्राइस

सोलर पावर सॉल्यूशन देने वाली कंपनी फुजियामा पावर सिस्टम्स (Fujiyama Power Systems) के शेयर पर ब्रोकरेज Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) ने भरोसा जताया है।

ब्रोकरेज ने शेयर पर अपनी BUY रेटिंग बरकरार रखते हुए ₹500 का टारगेट प्राइस दिया है। रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने शेयर की मौजूदा कीमत (CMP) ₹357 रखी है। इस हिसाब से शेयर में करीब 40 फीसदी की तेजी की संभावना जताई गई है।

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रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने बताया कि कंपनी ने हाल ही में वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) में मजबूत नतीजे पेश किए थे। इस दौरान कंपनी का EBITDA पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 2.2 गुना हो गया था।

MOFSL ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंपनी की ग्रोथ के पीछे बिक्री की मात्रा में बढ़ोतरी, जापान की कंपनी मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप (MUFG) से जुड़ी PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana (PMSGM BY) के तहत मजबूत मांग, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार और बिक्री के बाद मिलने वाली सेवाओं में सुधार जैसे कारण रहे हैं।

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही (H2 FY27) में भी कंपनी की कमाई तेजी से बढ़ेगी और मुनाफे का मार्जिन मजबूत बना रहेगा।

कंपनी दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी पहुंच बढ़ा रही है। इसके अलावा नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में उत्पादन बढ़ने और घरों की छतों पर लगने वाले सोलर सिस्टम की मजबूत मांग से भी कारोबार को फायदा मिलने की उम्मीद है। यह मांग ऑन-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड, दोनों तरह के रेजिडेंशियल सोलर सिस्टम में देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज ने FY27 और FY28 के लिए कंपनी के प्रति शेयर आय (EPS) के अनुमानों में कोई बदलाव नहीं किया है। ₹500 का टारगेट FY28 की अनुमानित EPS के 20 गुना वैल्यूएशन पर आधारित है।

Fujiyama Power Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 10:20 बजे तक एनएसई पर 0.63% या 2.25 रुपये गिरकर 352.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था और बीएसई पर स्टॉक 0.38% या 1.35 रुपये टूटकर 352.85 रुपये पर कारोबार कर रहा था।