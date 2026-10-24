सिर्फ ₹500 में जापान का वीजा? घूमने का प्लान बनाने से पहले जान लें असली खर्च और जरूरी नियम

जापान घूमने की योजना बना रहे भारतीय यात्रियों के लिए वीजा से जुड़ी जानकारी होना बेहद जरूरी है। जापान भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा नहीं देता। यानी वहां जाने से पहले वीजा लेना जरूरी है। भारतीय यात्री अपनी यात्रा के उद्देश्य और अवधि के आधार पर सामान्य स्टिकर वीजा या कम अवधि के टूरिस्ट eVisa के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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जापान के वीजा पर कितना खर्च आएगा?

दी गई जानकारी के मुताबिक, जापान के सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री शॉर्ट टर्म वीजा की सरकारी फीस 500 रुपये है। वहीं, ट्रांजिट वीजा के लिए 50 रुपये देने होते हैं।

इसके अलावा, बाहरी वीजा आवेदन केंद्रों के जरिए आवेदन करने पर करीब 800 रुपये का सर्विस चार्ज भी देना पड़ सकता है।

इस तरह सामान्य वीजा आवेदन का कुल खर्च लगभग 1,300 रुपये होता है। हालांकि, कूरियर और प्रीमियम सेवाओं के लिए अलग से भुगतान करना पड़ सकता है।

वीजा के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

जापान वीजा के लिए आवेदन करते समय भारतीय यात्रियों को कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे।

वैध भारतीय पासपोर्ट और कम से कम दो खाली पेज।

पूरा भरा हुआ और हस्ताक्षर किया गया वीजा आवेदन फॉर्म।

सफेद बैकग्राउंड वाली हाल की पासपोर्ट साइज फोटो।

पिछले 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न।

यात्रा की तारीखों, होटल बुकिंग और घूमने की जगहों की जानकारी।

फ्लाइट रिजर्वेशन और नौकरी या कारोबार से जुड़े दस्तावेज।

जापान वीजा के लिए कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले तय करें कि आपको स्टिकर वीजा चाहिए या टूरिस्ट eVisa। इसके बाद अपने राज्य के अनुसार जापानी दूतावास या वाणिज्य दूतावास का क्षेत्राधिकार जांचें।

आवेदन फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज तैयार करें। सामान्य वीजा के लिए निर्धारित VFS Global सेंटर में आवेदन जमा कर सकते हैं।

eVisa के लिए अधिकृत ऑनलाइन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। आवेदन जमा करने के बाद रेफरेंस नंबर से उसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

eVisa मिलने पर यात्रियों को डिजिटल Visa Issuance Notice दिखाना होता है।

कितने दिनों में मिलेगा जापान का वीजा?

सामान्य वीजा की प्रोसेसिंग में कम से कम 5 से 7 कार्यदिवस लग सकते हैं। वहीं, eVisa की प्रक्रिया आमतौर पर 4 से 7 कार्यदिवस में पूरी हो सकती है।

हालांकि, मार्च से मई और अक्टूबर से नवंबर के बीच पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर वीजा मिलने में 10 से 15 कार्यदिवस भी लग सकते हैं। इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे जापान जाने से करीब 4 से 6 सप्ताह पहले वीजा के लिए आवेदन करें।

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ध्यान दें: वीजा फीस, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है। आवेदन से पहले जापानी दूतावास या VFS Global की आधिकारिक वेबसाइट पर ताजा जानकारी जरूर जांच लें।