Delhi AQI: दिल्ली की हवा में सुधार, तापमान भी गिरा! NASA के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता, आगे कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली के लोगों को शनिवार सुबह प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। लगातार तीन दिनों तक खराब श्रेणी में रहने के बाद राजधानी की हवा मध्यम श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, शनिवार सुबह 9 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 185 दर्ज किया गया। शुक्रवार शाम 4 बजे यह 230 था। वहीं, दिल्ली में न्यूनतम तापमान भी गिरने लगा है।

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तीन दिन बाद दिल्ली की हवा में सुधार

दिल्ली में शनिवार सुबह 4 बजे AQI 201 था, जो सुबह 5 बजे घटकर 197 हो गया। इसके बाद हवा की गुणवत्ता में और सुधार दर्ज किया गया।

राजधानी के 59 में से 58 मॉनिटरिंग स्टेशनों के आंकड़ों के मुताबिक, 24 स्टेशनों पर हवा खराब श्रेणी में रही, जबकि बाकी स्टेशनों पर मध्यम श्रेणी दर्ज की गई। इससे पहले 21 अक्टूबर को दिल्ली का AQI 245 पहुंच गया था। वहीं, गुरुवार को 223 और शुक्रवार को 230 दर्ज किया गया।

CPCB के मुताबिक, 101 से 200 के बीच AQI को मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब श्रेणी में रखा जाता है।

पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने के 545 मामले

NASA के सैटेलाइट डेटा के मुताबिक, 1 से 23 अक्टूबर के बीच पंजाब और हरियाणा में खेतों में आग लगने के 545 मामले दर्ज किए गए। इनमें पंजाब में 473 और हरियाणा में 72 मामले सामने आए। अकेले 23 अक्टूबर को 50 जगह आग लगने की घटनाएं दर्ज हुईं।

हालांकि, विशेषज्ञों के मुताबिक वास्तविक संख्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि सैटेलाइट दोपहर करीब 1:30 बजे इस क्षेत्र से गुजरता है, जबकि पराली जलाने की कई घटनाएं इसके बाद होती हैं।

दिल्ली में ठंड ने भी दी दस्तक

दिल्ली में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सफदरजंग में शनिवार को न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले दिन से 0.7 डिग्री कम है। आयानगर में सबसे कम 17 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। वहीं, पालम और लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री और रिज इलाके में 18.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

पिछले 24 घंटों में इन पांचों मौसम केंद्रों पर बारिश दर्ज नहीं की गई।

अगले कुछ दिनों में कैसा रहेगा मौसम?

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हालांकि, हवा की गुणवत्ता में सुधार के बावजूद प्रदूषण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।