जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए डिनोटिफाई! रामलीला मैदान समेत ये 3 नई जगहें हुई तय

दिल्ली में धरना-प्रदर्शन करने को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगहों की सूची से हटा दिया है। अब राजधानी में विरोध-प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के लिए तीन नई जगहें तय की गई हैं। इस संबंध में दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने 11 अक्टूबर 2026 को नया स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया है।

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अब जंतर-मंतर पर नहीं होगा धरना-प्रदर्शन

दिल्ली पुलिस के नए आदेश के मुताबिक, जंतर-मंतर को अब आधिकारिक रूप से धरना-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल नहीं माना जाएगा। यानी जंतर-मंतर का दर्जा अब एक तय प्रदर्शन स्थल के रूप में खत्म कर दिया गया है।

यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से गठित एक कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। इस कमेटी को यह जांच करने की जिम्मेदारी दी गई थी कि नागरिकों के विरोध-प्रदर्शन करने के अधिकार के लिए कौन-कौन सी जगहें उचित हो सकती हैं।

कमेटी ने मौजूदा निर्धारित स्थल की जगह दूसरी जगहों पर प्रदर्शन आयोजित करने की संभावनाओं की समीक्षा की थी।

दिल्ली में प्रदर्शन के लिए तय हुईं ये 3 नई जगहें

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर की जगह राजधानी में तीन नए स्थानों को धरना-प्रदर्शन के लिए निर्धारित किया है।

रामलीला मैदान बुराड़ी ग्राउंड सीबीडी ग्राउंड, पूर्वी दिल्ली

नए आदेश के अनुसार, अब इन तीन जगहों को आधिकारिक तौर पर विरोध-प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के लिए निर्धारित स्थल का दर्जा दिया गया है।

प्रदर्शन के नियमों में भी होगा बदलाव

दिल्ली पुलिस ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इन तीनों जगहों पर धरना-प्रदर्शन आयोजित करने के लिए विस्तृत और संशोधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अलग से जारी किए जाएंगे।

इसका मतलब है कि नई जगहों पर प्रदर्शन आयोजित करने से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी बाद में दी जाएगी। फिलहाल पुलिस ने केवल इन तीन स्थानों को नए प्रदर्शन स्थलों के रूप में निर्धारित करने की घोषणा की है।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश

यह नया स्टैंडिंग ऑर्डर दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। आदेश की तारीख 11 अक्टूबर 2026 है।

पुलिस ने बताया है कि यह फैसला 28 अप्रैल 2022 को जारी किए गए पुराने स्टैंडिंग ऑर्डर में आंशिक संशोधन के तौर पर लागू किया गया है।

नए आदेश की कॉपी दिल्ली पुलिस के सभी स्पेशल कमिश्नरों, जॉइंट कमिश्नरों, एडिशनल कमिश्नरों और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।

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इस फैसले के साथ दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगहों की व्यवस्था बदल गई है। जंतर-मंतर की जगह अब रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी ग्राउंड नए निर्धारित प्रदर्शन स्थल होंगे।