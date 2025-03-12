IRDAI चैयरमैन के लिए आवेदन शुरू हो गया है। वर्तमान में IRDAI के चैयरमैन देबाशीष पांडा (Debasish Panda) है। इनका कार्यकाल 13 मार्च 2025 यानी कल खत्म हो जाएगा। अब नए चेयरमैन के लिए वित्त मंत्रालय ने आवेदन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। इच्छुक व्यक्ति 6 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। हम आपको नीचे IRDAI चेयरमैन की सैलरी और मिलने वाले लाभ के बारे में बताएंगे।

पूरा हुआ देबाशीष पांडा का कार्यकाल

देबाशीष पांडा 14 मार्च 2022 को IRDAI के चेयरमैन बने थे। इससे पहले वह वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। IRDAI के चेयरपर्सन के तौर पर वह तीन साल थे। अब उनका कार्यकाल पूरा हो गया है।

क्या है ऐलिजीबिलिटी क्राइटेरिया (IRDAI Chairman Eligibility Criteria)

IRDAI के चेयरपर्सन बनने के लिए आवेदक के पास कम से कम 30 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार में सचिव के तौर पर काम करना चाहिए। वहीं, आवेदक के पास लीडरशिप क्वालिटी और फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए।

अगर प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति इस पद के लिए आवेदन करना चाहता है तो वह किसी वित्तीय संस्थान में सीईओ या फिर दूसरे बड़े पद पर होना चाहिए। आवेदक के पास रिटायरमेंट से पहले के दो साल होने चाहिए। वित्त मंत्रालय ने इसकी आयु सीमा 63 साल निर्धारित किया है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के मुताबिक 65 साल से ज्यादा आयु वाले व्यक्ति अध्यक्ष के तौर पर काम नहीं कर सकते हैं।

कितनी होगी सैलरी? (IRDAI Chairman Salary)

IRDAI चेयरमैन की मंथली सैलरी 5.62 लाख रुपये होते हैं। हालांकि, इस सैलरी के साथ उन्हें सरकारी घर या व्हीकल की सुविधा नहीं मिलती है।

कैसे होगी नियुक्ति?

केंद्र सरकार IRDAI चेयरमैन की नियुक्ति सिफारिशों के आधार पर करती है। दरअसल, चेयरमैन की नियुक्ति के लिए विनियामक नियुक्ति खोज समिति है। इस समिति में आवेदन किए गए उम्मीदवार में से किसी को सेलेक्ट किया जाता है। कई बार कुछ उम्मीदवारों को ऐलिजीबिलिटी क्राइटेरिया में ढील भी दी जाती है।