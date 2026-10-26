IRCTC का खास ज्योतिर्लिंग टूर पैकेज! 9 दिन में शिरडी से 3 ज्योतिर्लिंग तक दर्शन, जानें पूरा प्लान

IRCTC का 9 दिन का धार्मिक टूर पैकेज उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है, जो शिरडी साईं बाबा के दर्शन के साथ भगवान शिव के तीन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं। इस यात्रा में मंदिरों के अलावा एलोरा की गुफाएं और नासिक के कई धार्मिक स्थल भी देखने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं इस पैकेज का किराया, यात्रा का पूरा शेड्यूल और इसमें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में।

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9 दिन और 8 रात का है टूर, हर शनिवार हावड़ा से ट्रेन

IRCTC के इस पैकेज का नाम 03 Jyotirlinga With Shirdi Rail Tour (EHR150) है।यात्रा कुल 8 रात और 9 दिन की होगी। इसमें हावड़ा से ट्रेन नंबर 12810 HWH-CSMT Mail के जरिए सफर शुरू होगा। ट्रेन हर शनिवार शाम 7:30 बजे हावड़ा से रवाना होगी। वापसी में ट्रेन नंबर 12809 से नासिक रोड से हावड़ा पहुंचेंगे। ट्रेन की टाइमिंग परिचालन संबंधी जरूरतों के अनुसार बदल सकती है।

₹30,050 से शुरू है पैकेज का किराया

इस पैकेज में प्रति व्यक्ति किराया शेयरिंग के विकल्प के हिसाब से अलग-अलग है। Comfort कैटेगरी में सिंगल शेयरिंग का किराया ₹59,500, डबल शेयरिंग का ₹35,850 और ट्रिपल शेयरिंग का ₹30,050 है। 4 लोगों के लिए डबल शेयरिंग में ₹30,450 और 6 लोगों के लिए डबल शेयरिंग में ₹28,400 प्रति व्यक्ति देने होंगे। 5 से 12 साल के बच्चों के लिए बेड के साथ किराया ₹17,600 और बिना बेड के ₹14,400 है। सभी किरायों में GST शामिल है।

इन मंदिरों और धार्मिक स्थलों के होंगे दर्शन

यात्रा में शिरडी साईं बाबा मंदिर, शनि शिंगणापुर मंदिर, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग शामिल हैं। इसके अलावा एलोरा की गुफाएं भी देखने का मौका मिलेगा। नासिक में पंचवटी के पांच बरगद के पेड़, सीता गुफा मंदिर और मुक्तिधाम मंदिर भी घूमने की योजना में शामिल हैं।

जानें 9 दिन का पूरा यात्रा शेड्यूल

पहला और दूसरा दिन: शनिवार शाम हावड़ा से ट्रेन रवाना होगी। रविवार का दिन ट्रेन में सफर करते हुए बीतेगा। तीसरा दिन: सोमवार रात 12:20 बजे नासिक रोड पहुंचने के बाद होटल में ठहरेंगे। सुबह नाश्ते के बाद शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन होंगे। इसके बाद शनि शिंगणापुर मंदिर जाएंगे और रात शिरडी में रुकेंगे। चौथा दिन: मंगलवार को शिरडी से छत्रपति संभाजीनगर जाएंगे। यहां घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और एलोरा की गुफाओं को देखने का मौका मिलेगा। रात होटल में ठहरेंगे। पांचवां दिन: बुधवार को नासिक के लिए रवाना होंगे और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। छठा दिन: गुरुवार को सह्याद्रि की पहाड़ियों में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। रात नासिक में रुकेंगे। सातवां दिन: शुक्रवार को पंचवटी, सीता गुफा और मुक्तिधाम मंदिर घूमेंगे। रात 10 बजे नासिक रोड रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। शनिवार रात 12:27 बजे ट्रेन से हावड़ा के लिए वापसी शुरू होगी। आठवां और नौवां दिन: शनिवार को ट्रेन में सफर होगा और रविवार सुबह 6:45 बजे हावड़ा पहुंचेंगे।

पैकेज में क्या मिलेगा और किन खर्चों का करना होगा इंतजाम?

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पैकेज में 3AC का कन्फर्म ट्रेन टिकट, तय कार्यक्रम के अनुसार होटल में ठहरना, एसी गाड़ी से ट्रांसफर और घूमना, होटल में ब्रेकफास्ट व डिनर और ट्रैवल इंश्योरेंस शामिल हैं। लागू टैक्स भी किराये में शामिल हैं।

हालांकि, लंच, ट्रेन में खाना, मंदिरों के दर्शन या आरती के पास, एंट्री टिकट, फॉरेस्ट एंट्री फीस और पर्सनल खर्च शामिल नहीं हैं। हावड़ा स्टेशन से पिकअप और ड्रॉप की सुविधा भी पैकेज में नहीं है। अतिरिक्त घूमने या तय सीमा से ज्यादा गाड़ी इस्तेमाल करने का खर्च अलग देना होगा।

बुकिंग से पहले इन जरूरी शर्तों को जान लें

होटल में ट्रिपल शेयरिंग के दौरान एक्स्ट्रा बेड की जगह फर्श पर गद्दा मिल सकता है। ट्रेन की सीट और कोच की जानकारी यात्रा से 4 दिन पहले जारी होगी। यात्रियों को वैध फोटो आईडी साथ रखनी होगी। होटल में चेक-इन उपलब्धता और नियमों के अनुसार होगा। घूमने का क्रम स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से बदल सकता है।

कैंसिलेशन पर भी शुल्क देना होगा। यात्रा शुरू होने से 15 दिन पहले तक प्रति यात्री ₹250 कटेंगे। 8 से 14 दिन पहले कैंसिल करने पर पैकेज का 25%, 4 से 7 दिन पहले 50% और 4 दिन से कम समय बचने पर 100% किराया काटा जाएगा। बुकिंग और कैंसिलेशन के लिए IRCTC Tourism की वेबसाइट का इस्तेमाल करना होगा।