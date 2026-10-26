Hyundai Alcazar की होने वाली है छुट्टी? नई Creta को लेकर बड़ी तैयारी, 7-सीटर SUV में मिल सकता है ये खास फीचर

अगर आप Hyundai Alcazar खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ा अपडेट है। Hyundai अपनी लोकप्रिय 7-सीटर SUV Alcazar को भविष्य में बंद कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अगली पीढ़ी की Creta के साथ 7-सीटर मॉडल लाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में Alcazar की जगह नई Creta आधारित SUV ले सकती है। हालांकि, Hyundai ने अभी Alcazar को बंद करने या नई 7-सीटर Creta लॉन्च करने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

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क्या सच में बंद होने वाली है Hyundai Alcazar?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Hyundai तीसरी पीढ़ी की Creta के लॉन्च के आसपास Alcazar को बंद करने पर विचार कर सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में Alcazar को Hyundai Creta Grand नाम से बेचा जाता है। ऐसे में कंपनी भारत में भी Creta के नाम का इस्तेमाल करके नई तीन-पंक्ति वाली SUV पेश कर सकती है।

नई Creta को 5-सीटर और 7-सीटर दोनों विकल्पों में लाए जाने की उम्मीद है। हालांकि, 7-सीटर मॉडल का नाम अभी तय नहीं है। इसका प्लेटफॉर्म और डिजाइन नई Creta से मिलता-जुलता हो सकता है, लेकिन इसे अलग पहचान देने के लिए फ्रंट डिजाइन और पिछले हिस्से में बदलाव किए जा सकते हैं।

फिलहाल Alcazar का मुकाबला Mahindra Scorpio-N, Tata Safari और MG Hector Plus जैसी SUVs से होता है। कंपनी ने 2024 में Alcazar को बड़ा अपडेट दिया था, जिसमें नया डिजाइन, बेहतर इंटीरियर और कई टेक्नोलॉजी फीचर्स शामिल थे।

नई Hyundai Creta में क्या होगा खास?

Hyundai ने तीसरी पीढ़ी की Creta की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इस SUV का इंटरनल कोडनेम SX3 बताया जा रहा है। टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों से संकेत मिलता है कि नई Creta का डिजाइन मौजूदा मॉडल से काफी अलग हो सकता है।

इसमें ज्यादा बॉक्सी डिजाइन, सीधी फ्रंट प्रोफाइल, चौड़ा लुक और बड़े अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा नई SUV में ज्यादा केबिन स्पेस मिलने की भी उम्मीद है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगली Creta को Hyundai-Kia के नए K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है। इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नई Kia Seltos में भी किया गया है। इससे SUV की मजबूती, सुरक्षा और केबिन स्पेस में सुधार होने की संभावना है। हालांकि, इसके अंतिम डायमेंशन और स्पेसिफिकेशन अभी सामने नहीं आए हैं।

Hybrid इंजन के साथ आ सकती है 7-सीटर Creta

नई Hyundai Creta में मौजूदा 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन के विकल्प जारी रहने की उम्मीद है। इनके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिल सकते हैं।

सबसे बड़ा बदलाव स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के रूप में देखने को मिल सकता है। Hyundai भारत में अपनी हाइब्रिड कारों का विस्तार करने की योजना पर काम कर रही है। ऐसे में अगली Creta में भी हाइब्रिड पावरट्रेन शामिल किया जा सकता है।

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अगर कंपनी Creta में हाइब्रिड इंजन पेश करती है, तो इसके 7-सीटर मॉडल में यह विकल्प मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इस बारे में भी अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

मौजूदा Alcazar में कौन से इंजन मिलते हैं?

Hyundai Alcazar फिलहाल दो इंजन विकल्पों में उपलब्ध है। पहला 1.5 लीटर टर्बो GDi पेट्रोल इंजन है, जो 160 bhp की पावर और 253 Nm का टॉर्क देता है। इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है।

दूसरा 1.5 लीटर CRDi डीजल इंजन है, जो 116 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है।

फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि Hyundai Alcazar के बंद होने की खबर अभी आधिकारिक नहीं है। कंपनी ने न तो इसे बंद करने की तारीख बताई है और न ही नई 7-सीटर Creta के लॉन्च की पुष्टि की है। आने वाले समय में नई Creta के बारे में ज्यादा जानकारी सामने आने पर Hyundai की 7-सीटर SUV रणनीति स्पष्ट हो सकती है।