'Starlink से लोगों को मारने की इजाजत कभी नहीं थी'... Elon Musk ने यूक्रेन पर लगाए आरोप, बताई पाबंदी की वजह

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा को लेकर नया विवाद सामने आया है। टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क ने यूक्रेन की सेना पर स्टारलिंक के नियम तोड़ने का आरोप लगाया है। मस्क का कहना है कि यूक्रेनी सेना ने इस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल हमलावर ड्रोन से लोगों को मारने के लिए किया। इसी वजह से इंटरनेट सेवा पर कुछ पाबंदियां लगाई गई थीं।

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यूक्रेन की सेना पर मस्क ने क्या आरोप लगाए?

एलन मस्क ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि स्टारलिंक को कभी भी हमलावर सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं बनाया गया था। उन्होंने लिखा कि यूक्रेन की सेना ने स्टारलिंक की सेवा शर्तों का उल्लंघन करते हुए इसका इस्तेमाल ड्रोन हमलों में किया।

मस्क के मुताबिक, इस तरह के इस्तेमाल की गुंजाइश को पिछले हफ्ते बंद कर दिया गया। उन्होंने साफ किया कि स्टारशील्ड एक अलग सैन्य सैटेलाइट सिस्टम है, जिसका संचालन अमेरिकी सरकार के नियंत्रण में है।

Correct. Using Starlink, a civilian commercial service, for offensive drone strikes to kill people has never been allowed, nor should it be. Starshield, a different system, is controlled by the US government. What they decide to do is up to them. Ukraine military violated Starlink terms of service and used it for offensive drone strikes to kill people. That loophole was closed last week. Starlink remains critical to the defense of Ukraine, as it is the only system that cannot be jammed or blown up, at least for now. Were Starlink to be turned off, the Ukrainian front line would collapse immediately. This is NOT a threat, it is simply a statement of fact. Starlink was also crucial to preventing Russia from overrunning Ukraine in the early days of the war, as all other means of communication were destroyed or jammed by Russia. SpaceX has done more to defend Ukraine than any private company on Earth BY FAR. That said, I have nothing but UTTER CONTEMPT for the virtue-signaling evil warmongers who push for endless slaughter and offer no realistic solution to the conflict. May you burn in hell. End of story. — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2026

स्टारलिंक बंद हुआ तो यूक्रेन को होगा बड़ा नुकसान

मस्क ने कहा कि इन पाबंदियों के बावजूद यूक्रेन की सुरक्षा के लिए स्टारलिंक बेहद जरूरी है। उनके मुताबिक, यह फिलहाल एकमात्र ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो रूस की जैमिंग और हमलों का सामना कर सकता है।

उन्होंने दावा किया कि अगर स्टारलिंक पूरी तरह बंद हो गया, तो यूक्रेन की फ्रंटलाइन तुरंत कमजोर पड़कर ढह सकती है। मस्क ने इसे धमकी नहीं, बल्कि हकीकत बताया।

मस्क ने यह भी दावा किया कि रूस के हमले की शुरुआत से अब तक स्पेसएक्स ने यूक्रेन की रक्षा में दुनिया की किसी भी दूसरी निजी कंपनी से ज्यादा योगदान दिया है।

ट्रंप के कहने पर हटाई गई इंटरनेट की पाबंदी?

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पुष्टि की कि शनिवार सुबह तक स्टारलिंक और स्टारशील्ड की इंटरनेट स्पीड सामान्य हो गई थी। इससे यूक्रेनी सेना को फ्रंटलाइन पर जरूरी सामान पहुंचाने और रूस के शाहेद ड्रोन का मुकाबला करने में मदद मिली।

यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक, 14 अक्टूबर से 100 मील प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से चलने वाले उपकरणों पर इंटरनेट स्पीड सीमित कर दी गई थी। इससे कई सैन्य अभियानों में परेशानी हुई।

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पहले मस्क ने इन पाबंदियों के पीछे अमेरिकी सरकार के निर्देशों का जिक्र किया था। हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत में इसकी जानकारी होने से इनकार किया। बाद में 24 अक्टूबर को फ्लोरिडा में ट्रंप ने स्वीकार किया कि उन्होंने खुद मस्क से यूक्रेन की इंटरनेट स्पीड पर लगी पाबंदी हटाने को कहा था।

रूस-यूक्रेन युद्ध में अब क्या हैं हालात?

रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई अब भी जारी है। रूसी सेना डोनेट्स्क इलाके में खासतौर पर पोक्रोव्स्क और डोब्रोपिल्या के आसपास हमले कर रही है।

वहीं, यूक्रेन रूस के सैन्य ठिकानों, ऊर्जा केंद्रों और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है। दोनों देशों की सेनाएं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन और तोपखाने का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं। भारी नुकसान के बावजूद मोर्चे पर क्षेत्रीय बदलाव सीमित बने हुए हैं।