Jeep Compass का सबसे सस्ता ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च! ₹21.99 लाख में 9-स्पीड गियरबॉक्स और दमदार इंजन

eep India ने भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय SUV Compass का नया ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने Jeep Compass Sport 9AT की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 21.99 लाख रुपये रखी है। खास बात यह है कि यह अब Compass का सबसे सस्ता ऑटोमैटिक वेरिएंट बन गया है। इसमें 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, पावरफुल डीजल इंजन और कई सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। आइए जानते हैं इसकी कीमत, इंजन, फीचर्स और डिलीवरी से जुड़ी पूरी जानकारी।

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इंजन और परफॉर्मेंस में क्या है खास?

नई Jeep Compass Sport 9AT में 2.0 लीटर का MultiJet II टर्बो-डीजल इंजन दिया गया है। यह इंजन 170 bhp की अधिकतम पावर और 350 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है, जो आगे के पहियों को पावर भेजता है।

कंपनी ने पहली बार Compass के एंट्री-लेवल Sport वेरिएंट में यह ऑटोमैटिक गियरबॉक्स उपलब्ध कराया है। इससे उन ग्राहकों को फायदा होगा, जो ज्यादा महंगा वेरिएंट खरीदे बिना डीजल ऑटोमैटिक SUV लेना चाहते हैं।

सेफ्टी और टेक्नोलॉजी में मिलेंगे ये फीचर्स

Jeep Compass Sport 9AT में सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और Auto Hold जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें क्रूज कंट्रोल की सुविधा भी मिलती है, जो लंबी दूरी की ड्राइविंग के दौरान काम आती है।

SUV में 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। इसके अलावा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs भी मिलते हैं।

इसमें Jeep का Frequency Selective Damping (FSD) सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है, जो सड़क की स्थिति के मुताबिक डैम्पिंग को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं, Dynamic Steering Torque (DST) सिस्टम स्टीयरिंग रिस्पॉन्स को बेहतर बनाने में मदद करता है।

₹29,900 में मिलेगा एक्स्ट्रा एक्सेसरी पैक

Jeep ने नई Compass Sport 9AT के साथ 29,900 रुपये का ऑप्शनल एक्सेसरी पैक भी पेश किया है। इसमें एम्बिएंट लाइटिंग, प्रेडिक्टिव सेफ्टी फीचर्स वाला डैशकैम, Swoosh डेकल, ऑल-वेदर फ्लोर मैट्स और मड फ्लैप्स शामिल हैं।

यह पैक उन ग्राहकों के लिए है, जो अपनी SUV में कुछ अतिरिक्त सुविधाएं और स्टाइलिंग एलिमेंट्स जोड़ना चाहते हैं।

कितनी है कीमत और कब शुरू होगी डिलीवरी?

Jeep Compass Sport 9AT की एक्स-शोरूम कीमत 21.99 लाख रुपये रखी गई है। यह Compass लाइनअप का सबसे किफायती ऑटोमैटिक वेरिएंट है।

कंपनी के मुताबिक, नई SUV की डिलीवरी नवंबर 2026 के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी।

Jeep Compass के दूसरे वेरिएंट्स में भी मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प मिलते हैं। इसके अलावा वेरिएंट के आधार पर टू-व्हील ड्राइव और फोर-व्हील ड्राइव का विकल्प भी उपलब्ध है।

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नई Compass Sport 9AT के जरिए Jeep उन ग्राहकों को आकर्षित करना चाहती है, जो दमदार डीजल इंजन और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाली SUV खरीदना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए ज्यादा महंगे वेरिएंट पर खर्च नहीं करना चाहते।