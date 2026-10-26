LIC की इस स्कीम में छोटी बचत से बन सकते हैं ₹25 लाख! समझें पूरा कैलकुलेशन

भारतीय जीवन बीमा निगम की कई ऐसी पॉलिसी हैं, जिनमें छोटी-छोटी बचत करके लंबे समय में बड़ा फंड बनाया जा सकता है। इन्हीं में से एक है LIC जीवन आनंद पॉलिसी। इस योजना में पॉलिसीधारक को बीमा सुरक्षा के साथ मैच्योरिटी पर बोनस का फायदा भी मिलता है। दिए गए उदाहरण के मुताबिक, रोज करीब 45 रुपये की बचत से 25 लाख रुपये तक का फंड बन सकता है। आइए समझते हैं इसका पूरा गणित।

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क्या है LIC जीवन आनंद पॉलिसी?

एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी एक लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस प्लान है। इसमें पॉलिसीधारक को तय अवधि तक प्रीमियम जमा करना होता है। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ बोनस का फायदा भी मिल सकता है।

इस पॉलिसी की अवधि 15 से 35 साल तक होती है। इसमें न्यूनतम सम एश्योर्ड एक लाख रुपये है, जबकि अधिकतम राशि की कोई तय सीमा नहीं है।

रोज ₹45 बचाकर कैसे बनेंगे ₹25 लाख?

अगर आप एलआईसी जीवन आनंद पॉलिसी में निवेश करते हैं, तो दिए गए उदाहरण के अनुसार हर महीने करीब 1,358 रुपये का प्रीमियम जमा करना होगा। यानी रोजाना लगभग 45 रुपये की बचत करनी होगी।

इस हिसाब से सालाना प्रीमियम करीब 16,300 रुपये होगा। अगर आप लगातार 35 साल तक यह रकम जमा करते हैं, तो आपका कुल निवेश लगभग 5,70,500 रुपये होगा।

इस उदाहरण में पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपये रखा गया है। बोनस जोड़ने के बाद मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम करीब 25 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

डबल बोनस से कैसे बढ़ेगी रकम?

LIC जीवन आनंद पॉलिसी में रिविजनरी बोनस और फाइनल बोनस का फायदा मिल सकता है। दिए गए उदाहरण के मुताबिक, मैच्योरिटी की रकम का गणित कुछ इस तरह है।

बेसिक सम एश्योर्ड: ₹5 लाख

रिविजनरी बोनस: ₹8.60 लाख

फाइनल बोनस: ₹11.50 लाख

कुल मैच्योरिटी राशि: ₹25.10 लाख

हालांकि, बोनस की रकम तय नहीं होती। इसलिए 25 लाख रुपये की मैच्योरिटी राशि को गारंटीड रिटर्न नहीं समझना चाहिए।

पॉलिसी में मिलते हैं ये अतिरिक्त फायदे

एलआईसी जीवन आनंद पॉलिसी में चार तरह के राइडर्स का विकल्प मिलता है। इनमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर और न्यू क्रिटिकल बेनिफिट राइडर शामिल हैं।

इसके अलावा पॉलिसी में डेथ बेनिफिट की सुविधा भी मिलती है। पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को नियमों के मुताबिक बीमा राशि का लाभ दिया जाता है। दिए गए विवरण में 125 फीसदी डेथ बेनिफिट का जिक्र है।

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इस तरह एलआईसी जीवन आनंद पॉलिसी उन लोगों के लिए एक विकल्प हो सकती है, जो लंबे समय तक नियमित बचत के साथ जीवन बीमा सुरक्षा भी चाहते हैं।