कम बजट में चाहिए CNG SUV और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स? इन 3 गाड़ियों के बारे में जान लें जरूरी बातें

अगर आप कम खर्च में SUV खरीदना चाहते हैं और बार-बार गियर बदलने की परेशानी से भी बचना चाहते हैं, तो CNG और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाला विकल्प आपके लिए उपयोगी हो सकता है। हालांकि, भारत में ऐसी SUVs के विकल्प सीमित हैं। Nissan Magnite, Tata Punch और Honda Elevate में CNG किट और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की उपलब्धता अलग-अलग है। इसलिए खरीदने से पहले वेरिएंट और किट की जानकारी जांचना जरूरी है।

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1. Nissan Magnite CNG AMT

Nissan Magnite अपने किफायती प्राइस सेगमेंट के लिए जानी जाती है। इसमें 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है और AMT गियरबॉक्स का विकल्प भी उपलब्ध है। CNG किट डीलर के जरिए लगवाने का विकल्प हो सकता है, लेकिन खरीदने से पहले यह पुष्टि करना जरूरी है कि चुने गए वेरिएंट में CNG किट और AMT का कॉम्बिनेशन मंजूर है या नहीं। किट लगवाने से पहले वारंटी और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी शर्तें भी जांचें।

2. Tata Punch iCNG AMT

Tata Punch उन ग्राहकों के लिए एक विकल्प है, जो कॉम्पैक्ट SUV के साथ CNG की सुविधा चाहते हैं। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। इसके कुछ वेरिएंट में AMT गियरबॉक्स और फैक्ट्री-फिटेड CNG का विकल्प उपलब्ध है। कंपनी का ट्विन-सिलेंडर सेटअप सामान रखने की जगह को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है। हालांकि, माइलेज और कीमत वेरिएंट के अनुसार अलग हो सकते हैं।

3. Honda Elevate CNG CVT

Honda Elevate एक बड़ी SUV है, जिसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। इसमें CNG किट लगवाने से पहले Honda डीलर से इसकी अनुकूलता, वारंटी और सुरक्षा मानकों की पुष्टि करनी चाहिए। डीलर-फिटेड CNG किट का खर्च अलग से हो सकता है। इसलिए इसकी कुल कीमत की तुलना दूसरे विकल्पों से करना जरूरी है।

कौन सी SUV खरीदना बेहतर रहेगा?

अगर आपकी प्राथमिकता कम बजट है, तो Nissan Magnite पर विचार कर सकते हैं। फैक्ट्री-फिटेड CNG और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के लिए Tata Punch के संबंधित वेरिएंट की जानकारी लें। वहीं, बड़ी SUV और CVT ट्रांसमिशन पसंद करने वालों के लिए Honda Elevate एक विकल्प हो सकती है।

ध्यान दें: इन तीनों मॉडलों में CNG और ऑटोमैटिक का कॉम्बिनेशन हर वेरिएंट में उपलब्ध नहीं है। खरीदने से पहले कंपनी या अधिकृत डीलर से इसकी पुष्टि करें।