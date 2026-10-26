कम बजट में चाहिए CNG SUV और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स? इन 3 गाड़ियों के बारे में जान लें जरूरी बातें
अगर आप SUV खरीदने के साथ पेट्रोल का खर्च कम करना चाहते हैं, तो CNG एक विकल्प हो सकता है। वहीं, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शहर के ट्रैफिक में ड्राइविंग आसान बनाता है। लेकिन CNG और ऑटोमैटिक का कॉम्बिनेशन हर SUV के सभी वेरिएंट में नहीं मिलता। जानिए Nissan Magnite, Tata Punch और Honda Elevate में खरीदने से पहले किन बातों की जांच जरूरी है।
In Short
- CNG SUV में कम ईंधन खर्च के साथ ऑटोमैटिक ड्राइविंग का विकल्प तलाशें।
- Tata Punch के कुछ वेरिएंट में फैक्ट्री-फिटेड CNG और AMT का विकल्प मिलता है।
- CNG किट की अनुकूलता और वारंटी जांचने के बाद ही खरीदें।
अगर आप कम खर्च में SUV खरीदना चाहते हैं और बार-बार गियर बदलने की परेशानी से भी बचना चाहते हैं, तो CNG और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाला विकल्प आपके लिए उपयोगी हो सकता है। हालांकि, भारत में ऐसी SUVs के विकल्प सीमित हैं। Nissan Magnite, Tata Punch और Honda Elevate में CNG किट और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की उपलब्धता अलग-अलग है। इसलिए खरीदने से पहले वेरिएंट और किट की जानकारी जांचना जरूरी है।
1. Nissan Magnite CNG AMT
Nissan Magnite अपने किफायती प्राइस सेगमेंट के लिए जानी जाती है। इसमें 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है और AMT गियरबॉक्स का विकल्प भी उपलब्ध है। CNG किट डीलर के जरिए लगवाने का विकल्प हो सकता है, लेकिन खरीदने से पहले यह पुष्टि करना जरूरी है कि चुने गए वेरिएंट में CNG किट और AMT का कॉम्बिनेशन मंजूर है या नहीं। किट लगवाने से पहले वारंटी और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी शर्तें भी जांचें।
2. Tata Punch iCNG AMT
Tata Punch उन ग्राहकों के लिए एक विकल्प है, जो कॉम्पैक्ट SUV के साथ CNG की सुविधा चाहते हैं। इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। इसके कुछ वेरिएंट में AMT गियरबॉक्स और फैक्ट्री-फिटेड CNG का विकल्प उपलब्ध है। कंपनी का ट्विन-सिलेंडर सेटअप सामान रखने की जगह को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है। हालांकि, माइलेज और कीमत वेरिएंट के अनुसार अलग हो सकते हैं।
3. Honda Elevate CNG CVT
Honda Elevate एक बड़ी SUV है, जिसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। इसमें CNG किट लगवाने से पहले Honda डीलर से इसकी अनुकूलता, वारंटी और सुरक्षा मानकों की पुष्टि करनी चाहिए। डीलर-फिटेड CNG किट का खर्च अलग से हो सकता है। इसलिए इसकी कुल कीमत की तुलना दूसरे विकल्पों से करना जरूरी है।
कौन सी SUV खरीदना बेहतर रहेगा?
अगर आपकी प्राथमिकता कम बजट है, तो Nissan Magnite पर विचार कर सकते हैं। फैक्ट्री-फिटेड CNG और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के लिए Tata Punch के संबंधित वेरिएंट की जानकारी लें। वहीं, बड़ी SUV और CVT ट्रांसमिशन पसंद करने वालों के लिए Honda Elevate एक विकल्प हो सकती है।
ध्यान दें: इन तीनों मॉडलों में CNG और ऑटोमैटिक का कॉम्बिनेशन हर वेरिएंट में उपलब्ध नहीं है। खरीदने से पहले कंपनी या अधिकृत डीलर से इसकी पुष्टि करें।