तीन साल बाद भारत लौटेगा IPL Auction, गोवा में होगी 2027 सीजन की खिलाड़ियों की नीलामी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 के प्लेयर ऑक्शन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आधिकारिक तौर पर गोवा को ऑक्शन की मेजबानी के लिए चुना है। यह मिनी ऑक्शन दिसंबर 2026 में आयोजित किया जाएगा।

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने बुधवार, 23 सितंबर को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस साल IPL ऑक्शन का आयोजन भारत में गोवा में किया जाएगा।

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तीन साल बाद भारत में होगा IPL Auction



BCCI सचिव ने कहा कि पिछले तीन IPL ऑक्शन सऊदी अरब, दुबई और अबू धाबी जैसे विदेशी स्थानों पर आयोजित किए गए थे। अब लंबे अंतराल के बाद यह हाई-प्रोफाइल इवेंट फिर से भारतीय जमीन पर लौट रहा है।

पिछले ऑक्शन में मेगा ऑक्शन जेद्दा, सऊदी अरब में हुआ था। इसके बाद के संस्करण दुबई और अबू धाबी में आयोजित किए गए थे।

दिसंबर के दूसरे हफ्ते में हो सकता है आयोजन



हालांकि BCCI ने अभी ऑक्शन की सटीक तारीख का ऐलान नहीं किया है। IPL चेयरमैन अरुण धूमल ने बताया कि यह आयोजन 14 से 16 दिसंबर के बीच होने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि गोवा को फाइनल कर लिया गया है और संभावित तारीख 15 और 16 दिसंबर हो सकती है।

Image Credit : Aaj Tak

5 स्टार होटल की तलाश थी बड़ी चुनौती



BCCI के सामने ऑक्शन के लिए ऐसा स्थान चुनना प्राथमिकता थी, जहां 10 IPL टीमों के बड़े प्रतिनिधिमंडल के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध हो। बोर्ड को ऐसे पांच सितारा होटल की जरूरत थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की व्यवस्था हो सके।

कई भारतीय शहरों को लेकर विचार किया गया था, लेकिन जगह की उपलब्धता और आयोजन से जुड़ी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए गोवा को चुना गया।

गोवा इससे पहले भी IPL ऑक्शन की मेजबानी कर चुका है। साल 2009 में दूसरे सीजन के लिए यहां ऑक्शन आयोजित हुआ था।

ऑक्शन से पहले टीमों में बदलाव शुरू



IPL 2027 सीजन की तैयारी के बीच कई टीमों ने अपनी स्क्वॉड में बदलाव शुरू कर दिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को दोबारा टीम में शामिल किया है।

वहीं, कुलदीप यादव दिल्ली कैपिटल्स से लखनऊ सुपर जायंट्स में चले गए हैं। यह एक बड़ा खिलाड़ी स्वैप बताया जा रहा है।

इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स ने पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान को नया हेड कोच नियुक्त किया है। टीम ने ऑक्शन से पहले अपनी रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं।