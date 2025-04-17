IPL 2025: Chinnaswamy Stadium में देखना है Virat Kohli को? आज ही इस तरीके से फटाफट बुक करें टिकट
RCB Vs PBKS 2025 Tickets: अगर आप RCB के मैच को देखना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। RCB अगले महीने तीन मैच Chinnaswamy Stadium में खेलेगी। हम आपको आर्टिकल में बताएंगे कि इस मैच में Virat Kohli को देखने के लिए आप कैसे टिकट बुक कर सकते हैं।
IPL 2025, RCB Tickets Booking, Price: IPL का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। आईपीएल फैन्स का सपना होता है कि वह एक बार अपने फेवरेट क्रिकेटर को गेंदबाजी या बल्लेबाजी करते हुए देखें। अगर आप भी विराट कोहली (Virat Kohli) के फैन है तो आपको RCB Vs PBKS मैच का इंतजार होगा।
आप यह मैच स्टेडियम में जाकर देख सकते हैं। जी हां, हम आपको नीचे तरीका बताएंगे जिसके जरिये आप आसानी से इस मैच की टिकट बुक कर सकते हैं।
चिन्नास्वामी में RCB खेलेगी तीन मैच
इस बार आईपीएल 2025 में आरसीबी तीन मैच अपने होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टैडियम (Chinnaswamy Stadium) में खेलेगी। आप होम ग्राउंड में आरसीबी खिलाड़ी के जबरदस्त प्रदर्शन को देख सकते हैं।
3 मई, 13 मई और 17 मई को आरसीबी चिन्नास्वामी स्टैडियम में मैच खेलेगी। आप इन मैच की टिकट अभी से बुक कर सकते हैं।
कैसे बुक करें टिकट? (How to book RCB Match Ticket)
स्टेप 1 : आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर Navi UPI ऐप को इंस्टॉल करना है।
स्टेप 2 : अब Navi UPI के होमपेज में जाकर RCB टिकट ऑप्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 3 : इसके बाद सीट का सिलेक्शन करें और यूपीआई की पेमेंट करें।
स्टेप 4 : पेमेंट होने के बाद आपकी बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी।
इसके अलावा आप BookMyShow, Paytm Insider, ऑफिशियल IPL वेबसाइट (iplt20.com) और Zomato District के जरिये भी टिकट बुक कर सकते हैं।
कितनी है टिकट प्राइस (RCB Match Ticket Price)
आपको बता दें कि स्टूडेंट ब्लॉक के टिकट का प्राइस 500 रुपये है। वहीं, चेयर ब्लॉक का प्राइस 700 रुपये है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट ब्लॉक का प्राइस 1250 रुपये है। वीआईपी वेस्ट और ईस्ट ब्लॉक का प्राइस 1500 रुपये है। युवराज सिंह स्टैंड के लिए आपको 2500 रुपये की पेमेंट करनी होगी।
टेरेस ब्लॉक की टिकट 3,000 रुपये और लेवल-1 बॉक्स का प्राइस 3500 रुपये है। वहीं, लेवल-2 बॉक्स का प्राइस 12000 है। इसके अलावा वीआईपी ईस्ट प्रीमियम केवल क्लब मेंबर के लिए है। अगर आप RCB मैच का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको फटाफट टिकट बुक कर लेना चाहिए।