IPL 2025: 22 मार्च से शुरू होगा आईपीएल का 18वां सीजन, कुछ ही क्लिक में आसानी से ऐसे बुक करें टिकट
IPL 2025 Ticket Booking Online: दो दिनों के बाद यानी 22 मार्च से IPL 2025 का आगाज होने वाला है। अगर आप भी IPL 2025 के मैच को स्टेडियम में जाकर देखना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं आप कहां और कैसे इसका टिकट खरीद सकते हैं।
IPL 2025 Ticket Booking Online: क्रिकेट फैंस को IPL के 18वें सीजन का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। बस दो दिन बाद, यानी 22 मार्च को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 शुरू होने वाला है। इस सीजन का फाइनल मुकाबला 25 मई 2025 को खेला जाएगा।
22 मार्च को पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच कोलकाता में होने वाला है। ऐसे में अगर आप भी अपने परिवार या दोस्तों के साथ IPL 2025 के मैच को स्टेडियम में जाकर देखना चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं आप इसकी टिकट कहां से और कैसे खरीद सकते हैं।
कहां से बुक करें TATA IPL 2025 का टिकट?
IPL 2025 का क्रेज जोरों पर है, और अगर आप भी इस टूर्नामेंट को स्टेडियम में बैठकर लाइव देखना चाहते हैं, तो आपको जल्द से जल्द अपना टिकट बुक कर लेना चाहिए। आप नीचे दिए स्टेप के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं।
IPLT20.com, BookMyShow और Zomato के District ऐप के जरिए आप आसानी से कुछ ही क्लिक में टिकट बुक कर सकते हैं।
IPL की वेबसाइट से ऐसे बुक करें टिकट
- सबसे पहले IPL की आधिकारिक वेबसाइट IPLT20.com पर जाएं।
- उस मैच को चुनें जिसे आप स्टेडियम में देखना चाहते हैं।
- क्लिक करने पर आप अधिकृत टिकटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे।
- अपनी पसंदीदा स्टैंड और सीट चुनें।
- फोन नंबर, आईडी कार्ड और अन्य डिटेल्स भरें। ऑनलाइन पेमेंट करें।
- पेमेंट के बाद SMS और ईमेल के जरिए टिकट की पुष्टि प्राप्त करें।
District ऐप से ऐसे बुक करें टिकट
- District की वेबसाइट या ऐप (Play Store/App Store) खोलें।
- अपना पसंदीदा IPL मैच या टीम चुनें।
- ‘Book Tickets’ पर क्लिक करें।
- स्टेडियम ब्लॉक चुनें और ब्लू डॉट्स वाली सीटें सिलेक्ट करें।
- ‘Select’ पर टैप करें और ‘Checkout’ बटन दबाएं।
- अपनी पर्सनल डिटेल्स भरें और ‘Continue’ पर क्लिक करें।
- पेमेंट करें और टिकट की डिलीवरी/पिकअप डिटेल्स प्राप्त करें।
BookMyShow से ऐसे बुक करें टिकट
- BookMyShow ऐप या वेबसाइट पर जाएं।
- स्पोर्ट्स सेक्शन में IPL मैच चुनें।
- ‘Book Now’ पर क्लिक करें।
- सीटों की संख्या चुनें और ‘Select Seats’ दबाएं।
- स्टेडियम ब्लॉक और उपलब्ध सीटें चुनें।
- पर्सनल डिटेल्स भरें और टिकट पिकअप लोकेशन देखें।
- ‘Proceed to Pay’ पर क्लिक करें और पेमेंट पूरा करें।