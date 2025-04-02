IPL 2025: CSK vs DC टिकट बुकिंग शुरू, Dhoni को स्टेडियम में चीयर करने का मौका

IPL 2025 अब और रोमांच भरा है। चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन में शानदार प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ यह मैच काफी रोमांचक होने वाला है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में CSK अपने होम ग्राउंड में जबरदस्त खेल दिखाने के लिए तैयार है।

आईपीएल फैन्स बेसब्री से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच 5 अप्रैल को होने वाले बड़े मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं। यह हाई-वोल्टेज मैच एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक, चेन्नई) में खेला जाएगा। इस मैच की टिकट बुकिंग आज से शुरू हो चुकी है और फैंस तेजी से अपनी सीट कन्फर्म कर रहे हैं। अगर आप भी इस मुकाबले का लाइव एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो जल्दी से टिकट बुक करें।

इस महामुकाबले के लिए टिकट बुकिंग 2 अप्रैल 2025 (बुधवार) सुबह 10:15 बजे से शुरू हो चुकी है। CSK और DC के जबरदस्त टक्कर के लिए टिकट खरीदने का यह बेहतरीन मौका है।

कहां से बुक कर सकते हैं टिकट? (Where to Book IPL Tickets Online?)

अगर आप भी इस मैच के लिए टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो बता दें कि आप chennaisuperkings.com और districts.in पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं।

टिकट की कीमतें और स्टैंड्स (IPL 2025 Ticket Price)

IPL मैचों के लिए टिकट की कीमतें स्टैंड के अनुसार तय की गई हैं। मैच का टिकट प्राइस कुछ इस तरह है-

(1) C/D/E लोअर स्टैंड की टिकट ₹1,700 में है।

(2) I/J/K अपर स्टैंड का टिकट प्राइस ₹2,500 है।

(3) C/D/E अपर स्टैंड के लिए ₹3,500 का टिकट प्राइस है।

(4) I/J/K लोअर स्टैंड का प्राइस ₹4,000 है।

(5) KMK टैरेस स्टैंड की टिकट प्राइस की कीमत ₹7,500 है।

IPL 2025 नियम और शर्तें (IPL 2025 Terms & Condition)

एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 टिकट ही बुक कर सकता है। लोअर स्टैंड में फिजिकली चैलेंज्ड दर्शकों के लिए व्हीलचेयर एक्सेस की सुविधा होगी। मैच के दिन यानी 5 अप्रैल को स्टेडियम के गेट दोपहर 1:30 बजे खुल जाएंगे।

दर्शक यहां कर सकते हैं पार्किंग

आईपीएल दर्शक कलाईवनार अरंगम,PWD (V. पट्टाभिरामन गेट, वालाजाह रोड के सामने), मद्रास यूनिवर्सिटी कैंपस,ओमंदुरार मेडिकल कॉलेज कैंपस, रेलवे कार पार्किंग और विक्टोरिया हॉस्टल में पार्किंग कर सकते हैं।