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Newsट्रेंडिंग₹49 करोड़ से सीधे ₹132 करोड़! मोदी-मेलोनी ट्रेंड के बीच भारतीय टॉफियों ने विदेशी बाजारों में गाड़े झंडे

₹49 करोड़ से सीधे ₹132 करोड़! मोदी-मेलोनी ट्रेंड के बीच भारतीय टॉफियों ने विदेशी बाजारों में गाड़े झंडे

पीयूष गोयल ने  सोशल मीडिया पर मजेदार अंदाज में लिखा, भारत की टॉफी टेल (टॉफी की कहानी)  यकीनन कानों को सुरीली लगेगी। उन्होंने कहा कि 2013-14 के बाद देश का टॉफी एक्सपोर्ट करीब 166% बड़ गया है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: May 21, 2026 17:19 IST
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Indian Toffee Export: भारत की मशहूर टॉफियां अब सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी लोगों का दिल जीत रही हैं। पिछले 12 साल में भारत से टॉफी का एक्सपोर्ट करीब 166% बढ़ गया है। FY 2025-26 में यह बढ़कर ₹132 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि साल 2013-14 में यह आंकड़ा सिर्फ ₹49.68 करोड़ था। यह जानकारी यूनियन- कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने 20 मई को सोशल मीडिया पर शेयर की।

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गोयल ने  सोशल मीडिया पर मजेदार अंदाज में लिखा, भारत की टॉफी टेल (टॉफी की कहानी)  यकीनन कानों को सुरीली लगेगी। उन्होंने कहा कि 2013-14 के बाद देश का टॉफी एक्सपोर्ट करीब 166% बड़ गया है।

दरअसल, यह आंकड़े ऐसे समय सामने आए हैं जब पीएम मोदी और इटली की पीएम मेलोनी की ‘Melody’ टॉफी वाली मुलाकात सोशल मीडिया पर छाई हुई है। पीएम मोदी ने अपने इटली दौरे के दौरान मेलोनी को मशहूर मेलोडी टॉफी गिफ्ट की थी। इसके बाद यह टॉफी इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगी।

 मेलोडी हुई आउट ऑफ स्टाॅक

पीएम मोदी  इटली दौरे के दौरान  इटली पीएम को  मेलोडी टाॅफी गिफ्ट की। जिसके बाद सोशल मीडिया पर मेलोडी टाॅफी ट्रेंड में आ गई और देखते ही देखते इसकी ब्रिकी काफी बढ़ गई। यहां तक ही बाजारों और कई ई-कॉमर्स स्टोर पर टाॅफी आउट ऑफ स्टाॅक हो गई।  

 मेलोनी ने मोदी को कहा था थैंक्यू

इटली की पीएम मेलोनी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर पीएम मोदी को थैंक्यू कहा। वीडियो में वे मुस्कुराते हुए कहती नजर आईं, पीएम मोदी मेरे लिए बहुत अच्छी टॉफी लेकर आए हैं।  इसके बाद सोशल मीडिया पर #Melodi फिर से ट्रेंड करने लगा।


पीएम बीते दिन इटली की यात्रा पर गए थे। यात्रा का मकसद भारत और इटली के बीच व्यापार, रक्षा, क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने के लिए यह यात्रा काफी कारगर साबित होगी। 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा  मेलोडी हैशटैग भी काफी दिलचस्प है। यह शब्द मोदी और मेलोनी के नाम को मिलाकर बनाया गया है। इसकी शुरुआत साल 2023 में दुबई में हुए COP28 समिट के दौरान हुई थी, जब मेलोनी ने खुद इस हैशटैग का इस्तेमाल किया था। इसके बाद दोनों नेताओं की दोस्ताना तस्वीरें और वीडियो लगातार वायरल होते रहे और मेलोडी इंटरनेट का पसंदीदा ट्रेंड बन गया।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
May 21, 2026