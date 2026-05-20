मेलोनी को मोदी ने दी ‘Melody’, भारत में मची ऐसी दीवानगी कि मिनटों में क्विक-कॉमर्स ऐप्स से Out of Stock हुई टॉफी

Melody Out of Stock: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे का एक छोटा-सा पल भारत में बड़ी चर्चा बन गया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को पीएम मोदी ने पार्ले की मशहूर ‘मेलोडी’ टॉफी गिफ्ट की और देखते ही देखते यह कैंडी क्विक-कॉमर्स ऐप्स पर आउट ऑफ स्टॉक हो गई।

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मेलोनी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मोदी उन्हें कैरेमल और चॉकलेट फ्लेवर वाली यह टॉफी देते नजर आए। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, 'Thank you for the gift.' दोनों नेताओं के बीच की सहजता और हल्के अंदाज ने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान खींच लिया।

वीडियो वायरल होते ही Blinkit, Zepto और Instamart जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने ‘मेलोडी’ की तलाश शुरू कर दी। कई शहरों में कुछ ही घंटों में इसका स्टॉक खत्म हो गया। एक रुपये की कम कीमत वाली इस टॉफी को लेकर ऐसा क्रेज देखने को मिला, जो बड़े-बड़े विज्ञापन अभियान भी शायद नहीं बना पाए।

सोशल मीडिया पर फिर लौटा ‘Melodi’ ट्रेंड

इस वायरल पल ने इंटरनेट पर पहले से चल रहे 'Melodi' मीम ट्रेंड को भी नई जान फूंक दी। हजारों यूजर्स ने वीडियो शेयर किए, मीम बनाए और ऐप्स पर जाकर टॉफी ऑर्डर करनी शुरू कर दी।

दिलचस्प बात यह रही कि यह पूरा ट्रेंड किसी प्रमोशनल कैंपेन से नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक मुलाकात के दौरान हुए हल्के-फुल्के गिफ्ट एक्सचेंज से शुरू हुआ।

इटली दौरे में रणनीतिक साझेदारी पर जोर

फिलहाल पीएम मोदी अपने पांच देशों के यूरोप दौरे के अंतिम चरण में इटली में हैं। दोनों नेताओं ने मीडिया में प्रकाशित एक ज्वाइंट आर्टिकल में कहा कि भारत और इटली अब सिर्फ मित्र देश नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदार बन चुके हैं।

आर्टिकल में दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और इटली के संबंध अब निर्णायक चरण में पहुंच गए हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों ने अभूतपूर्व गति से विस्तार किया है।