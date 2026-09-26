त्योहारी सीजन में रेलवे का बड़ा तोहफा, दिवाली-दशहरा के लिए चलेंगी 102 फेरे स्पेशल ट्रेनें

दशहरा और दिवाली पर घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। त्योहारों के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। ये ट्रेनें कुल 102 फेरे लगाएंगी और यात्रियों को मुंबई, चेन्नई, लातूर, कोल्हापुर और कलबुरगी समेत कई शहरों तक पहुंचाने में मदद करेंगी। इन ट्रेनों के लिए बुकिंग 27 सितंबर से शुरू होगी।

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सोलापुर मंडल से गुजरने वाले रूटों पर चलेंगी ट्रेनें

रेलवे की ओर से चलाई जाने वाली ये फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें सोलापुर मंडल से गुजरने वाले अलग-अलग रूटों पर संचालित होंगी। त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इन ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। इनसे कई प्रमुख शहरों के बीच सफर करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।

मुंबई-चेन्नई के बीच चलेगी वीकली स्पेशल ट्रेन

मुंबई और चेन्नई के बीच CSMT मुंबई-चेन्नई वीकली स्पेशल ट्रेन के 6 फेरे चलाए जाएंगे। यह ट्रेन 14 अक्टूबर से 18 नवंबर तक हर बुधवार को मुंबई से रात 12:35 बजे रवाना होगी और उसी दिन रात 11:30 बजे चेन्नई पहुंचेगी।

वापसी में चेन्नई-CSMT मुंबई स्पेशल ट्रेन 15 अक्टूबर से 19 नवंबर तक हर गुरुवार को सुबह 4 बजे चेन्नई से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 4 बजे मुंबई पहुंचेगी।

इस ट्रेन का ठहराव दादर, ठाणे, कल्याण, लोनावला, पुणे, दौंड, कुर्डुवाड़ी, सोलापुर, कलबुरगी, वाडी, रायचूर, मंत्रालयम रोड, अडोनी, गुंतकल, गूटी, ताड़ीपत्री, ये‍र्रागुंटला, कडप्पा, रेनिगुंटा, अरक्कोनम और पेरंबूर में होगा।

मुंबई-लातूर के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

मुंबई और लातूर के बीच भी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है। मुंबई-लातूर द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 13 अक्टूबर से 24 नवंबर तक हर मंगलवार और गुरुवार को चलेगी। इसके कुल 13 फेरे होंगे।

Image Credit : Aaj Tak

CSMT मुंबई से यह ट्रेन रात 12:35 बजे रवाना होकर उसी दिन सुबह 11:40 बजे लातूर पहुंचेगी। वहीं वापसी में लातूर-CSMT मुंबई स्पेशल ट्रेन भी 13 फेरे लगाएगी। यह ट्रेन 13 अक्टूबर से 24 नवंबर तक हर मंगलवार और गुरुवार को शाम 4:30 बजे लातूर से चलेगी और अगले दिन सुबह 4:10 बजे मुंबई पहुंचेगी।

इस ट्रेन का स्टॉपेज दादर, ठाणे, कल्याण, लोनावला, पुणे, उरुली, दौंड, भीगवां, जेजुरी, कुर्डुवाड़ी, बार्शी टाउन, धाराशिव और हरंगुल होगा।

कोल्हापुर-कलबुरगी के बीच 64 फेरे लगाएगी ट्रेन

रेलवे कोल्हापुर और कलबुरगी के बीच भी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन शुक्रवार को छोड़कर हर दिन चलेगी। कोल्हापुर-कलबुरगी स्पेशल ट्रेन 10 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हर दिन सुबह 6:10 बजे कोल्हापुर से रवाना होगी और शाम 4:10 बजे कलबुरगी पहुंचेगी। इस दिशा में कुल 32 फेरे होंगे।

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वहीं कलबुरगी-कोल्हापुर स्पेशल ट्रेन 10 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हर दिन, शुक्रवार को छोड़कर, शाम 6:10 बजे कलबुरगी से चलेगी और अगले दिन सुबह 5:40 बजे कोल्हापुर पहुंचेगी। इस दिशा में भी 32 फेरे चलाए जाएंगे।

इस ट्रेन का ठहराव हाटकनगले, जयसिंगपुर, मिरज जंक्शन, अरग, बेलांकी, सुलगारे, कवठे महांकाल, लंगरपेठ, ढालगांव, म्हसोबा डोंगरगांव, जावले, वासुद, सांगोला, पंढरपुर, मोडनिंब, कुर्डुवाड़ी जंक्शन, सोलापुर और कलबुरगी जंक्शन पर होगा।