Indian Railways: होली पर ट्रेन से घर जाना है? इन 60 स्टेशनों पर नहीं मिलेगी एंट्री - जानिए क्यों?

Indian Railway New Rules: इंडियन रेलवे ने होली पर घर जाने वाले यात्रियों को एक बड़ा झटका दिया है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए इंडियन रेलवे ने एक नया रूल लागू किया है। इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक अब 60 बड़े रेलवे स्टेशनों पर केवल उन्हीं लोगो को एंट्री मिलेगी जिनके पास कन्फर्म टिकट होगी।

क्या है रेलवे का नया नियम?

रेलवे ने नए नियम के मुताबिक सिर्फ कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों की ही स्टेशन पर एंट्री दी जाएगी। यह नियम देश के 60 बड़े स्टेशनों पर लागू होगा। इस नियम से प्लेटफार्म पर भीड़ कम होगी और साफ सफाई भी बनी रहेगी।

रेलवे ने क्यों बनाया ये नियम?

रेलवे स्टेशनों पर अकसर बड़े त्योहारों पर काफी भीड़ देखने को मिलती है जिसके कारण प्लेटफार्म पर यात्रियों को काफी परेशानी होती है और सुरक्षा का भी खतरा रहता है। लेकिन नया रूल आने के बाद केवल कन्फर्म टिकट वाले लोग ही स्टेशन पर जा सकेंगे जिससे भीड़ भी कंट्रोल में रहेगी और यात्रियों की सुरक्षा भी बनी रहेगी।

देश के 60 स्टेशनों पर लागू होगा नया नियम

देश के 60 सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर यह नियम लागू होगा और सिर्फ कन्फर्म टिकट वालों को ही एंट्री दी जाएगी। इन स्टेशनों में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, कोलकाता का हावड़ा जंक्शन, चेन्नई का चेन्नई सेंट्रल, बेंगलुरु का बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन और भी काफी बड़े स्टेशनों का नाम शामिल है।

रेलवे ने यात्रियों को दी ये सलाह

रेलवे के इस नए नियम से यात्रियों को सुविधा और सुरक्षा दोनों मिलेगी। साथ ही, इस नए नियम को अन्य स्टेशन पर भी जल्द ही लागू किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्री पहले टिकट बुक करें और कन्फर्म होने पर ही स्टेशन आएं।