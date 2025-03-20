ट्रेनों में भारी भीड़ और सीट की परेशानी आम बात हो गई है। खासकर त्योहारों पर यूपी-बिहार (UP-Bihar) जैसे रूट्स पर यात्रियों की भीड़ ज्यादा होती है। इस कारण ट्रेनों में कन्फर्म टिकट (Confirm Ticket) पाना मुश्किल हो जाता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railways) एक नए नियम की तैयारी कर रहा है।

advertisement

सिर्फ कंफर्म टिकट ही मिलेगा (Only Confirm Tickets Allowed)

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने संसद में बताया कि अब से ट्रेनों में उतनी ही टिकटें बुक होंगी, जितनी सीटें उपलब्ध होंगी। इससे वेटिंग टिकट (Waiting Ticket) की परेशानी कम होगी और यात्रियों को बिना सीट के यात्रा नहीं करनी पड़ेगी।

इस नए नियम से यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलेगी और सफर आरामदायक होगा। हालांकि टिकट बुक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी।

बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना (Penalty for Traveling Without Ticket)

अगर आप बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करते पकड़े गए, तो आपको 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर जुर्माना नहीं भरा, तो 6 महीने की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा RPF आपको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर सकती है।

सुरक्षा पर फोकस (Railway Safety Focus)

रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे सेफ्टी के लिए लॉन्गर रेल, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और फॉग सेफ्टी डिवाइस जैसे तकनीकी उपायों का इस्तेमाल कर रहा है। इससे ट्रेन हादसों की संख्या में कमी आई है।

रेलवे का ग्लोबल एक्सपोर्ट (Global Export of Indian Railways)

भारत अब ऑस्ट्रेलिया, यूके, सऊदी अरब और फ्रांस जैसे देशों को मेट्रो कोच और रेल उपकरण (Rail Equipment) एक्सपोर्ट करेगा। उम्मीद है कि जल्द ही बिहार में बने लोकोमोटिव और तमिलनाडु के रेल पहिए दुनिया भर में दौड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से दुनिया भर में भारत का डंका बजेगा।