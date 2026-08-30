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भारत में दो अक्षरों वाले रेलवे स्टेशन, रेलवे ने शेयर किया दिलचस्प फैक्ट

भारतीय रेलवे का नेटवर्क बेहद विशाल है, लेकिन इसी नेटवर्क में दो ऐसे स्टेशन भी हैं जिनके नाम सिर्फ दो अक्षरों के हैं। रेलवे ने ओडिशा के Ib और गुजरात के Od स्टेशन की दिलचस्प जानकारी साझा की है। दोनों देश के अलग-अलग हिस्सों में हैं, लेकिन इनकी खासियत एक जैसी है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 30, 2026 16:24 IST

In Short

  • ओडिशा के Ib और गुजरात के Od रेलवे स्टेशन के नाम सिर्फ दो अक्षरों के हैं।
  • Ib स्टेशन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बिलासपुर डिवीजन में आता है।
  • Od स्टेशन गुजरात के आनंद जिले में है और वडोदरा डिवीजन के तहत आता है।

भारतीय रेलवे का नेटवर्क जितना बड़ा है, उसके कुछ रेलवे स्टेशनों के नाम उतने ही छोटे हैं। रेलवे ने रविवार को अपने नेटवर्क के दो ऐसे स्टेशनों की जानकारी साझा की, जिनके नाम सिर्फ दो अक्षरों के हैं। इनमें ओडिशा का **Ib** और गुजरात का Od रेलवे स्टेशन शामिल है।

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भारतीय रेलवे ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नेटवर्क बड़ा है, लेकिन कुछ नाम बेहद छोटे हैं। रेलवे ने Ib और Od को भारतीय रेलवे के सबसे छोटे नाम वाले स्टेशनों में शामिल बताया।

ओडिशा में है Ib रेलवे स्टेशन

Ib रेलवे स्टेशन ओडिशा में स्थित है और इसका स्टेशन कोड IB है। यह साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बिलासपुर डिवीजन के तहत आता है।

यह स्टेशन हावड़ा-नागपुर-मुंबई लाइन के टाटानगर-बिलासपुर सेक्शन पर स्थित है। यह देश के अहम ईस्ट-वेस्ट रेलवे कॉरिडोर में से एक है। Ib स्टेशन झारसुगुड़ा और ब्रजराजनगर के बीच पड़ता है।

इस स्टेशन का नाम पास में बहने वाली Ib नदी से लिया गया है।

1891 से जुड़ा है Ib स्टेशन का इतिहास

Ib रेलवे स्टेशन जिस लाइन पर स्थित है, उसके जरिए झारसुगुड़ा, रायगढ़ और बिलासपुर जैसे बड़े रेलवे केंद्रों तक कनेक्टिविटी मिलती है।

इसके अलावा यह रूट आगे नागपुर और मुंबई की ओर जाता है, जबकि दूसरी दिशा में टाटानगर और हावड़ा से जुड़ता है। दिए गए कंटेंट के मुताबिक यह स्टेशन 1891 से जुड़ा है, जब बंगाल नागपुर रेलवे की नागपुर-आसनसोल मेन लाइन शुरू हुई थी।

गुजरात में है Od रेलवे स्टेशन

Ib से 1,500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर गुजरात के आनंद जिले में Od रेलवे स्टेशन स्थित है। इसका स्टेशन कोड **OD** है।

यह वेस्टर्न रेलवे के वडोदरा डिवीजन के तहत आता है और आनंद-गोधरा रेलवे सेक्शन पर स्थित है।

आनंद जंक्शन से करीब 15 किलोमीटर दूर

इस रूट से आनंद जंक्शन और गोधरा जंक्शन जुड़े हैं। यहां लोकल और MEMU ट्रेन सेवाएं भी चलती हैं।

आनंद से अहमदाबाद-वडोदरा-मुंबई कॉरिडोर के लिए आगे की कनेक्टिविटी मिलती है, जबकि गोधरा से मध्य और उत्तर भारत की तरफ रेल संपर्क मिलता है।

Od रेलवे स्टेशन आनंद जंक्शन से करीब 15 किलोमीटर दूर है। इसके आसपास भालेज और उमरेठ रेलवे स्टेशन भी मौजूद हैं।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 30, 2026