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नेपाल की मदद के लिए आगे आया चीन, रेस्क्यू एक्सपर्ट्स की टीमें भेजीं

नेपाल में भीषण आपदा के बाद चीन ने मदद के लिए टनल रेस्क्यू एक्सपर्ट्स की दो टीमें भेजी हैं। चीन ने सैटेलाइट हाइड्रोलॉजिकल और अर्ली वॉर्निंग डेटा भी नेपाल के साथ साझा किया है। इसके अलावा इमरजेंसी कैश और मानवीय सहायता के साथ राहत सामग्री जल्द काठमांडू पहुंचने वाली है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 30, 2026 15:05 IST

In Short

  • चीन ने नेपाल में टनल रेस्क्यू एक्सपर्ट्स की दो टीमें भेजी हैं।
  • नेपाल के साथ सैटेलाइट हाइड्रोलॉजिकल और अर्ली वॉर्निंग डेटा साझा किया गया है।
  • चीन इमरजेंसी कैश और मानवीय सहायता दे रहा है जबकि राहत सामग्री जल्द काठमांडू पहुंचेगी।

नेपाल में आई भीषण आपदा के बाद चीन ने मदद तेज कर दी है। भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने रविवार को बताया कि चीन ने नेपाल के साथ सैटेलाइट, हाइड्रोलॉजिकल और अर्ली-वॉर्निंग डेटा साझा किया है। इसके साथ ही टनल रेस्क्यू एक्सपर्ट्स की दो टीमों को भी नेपाल भेजा गया है। चीन की ओर से इमरजेंसी कैश और मानवीय सहायता भी दी जा रही है।

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नेपाल के विदेश मंत्री से वांग यी की बातचीत

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपदा और राहत-बचाव अभियान को लेकर चर्चा हुई।

शू फेइहोंग के मुताबिक चीन नेपाल के लिए सहायता का एक पैकेज लागू कर रहा है। इसमें इमरजेंसी कैश और ह्यूमैनिटेरियन सहायता शामिल है। चीन की राहत सामग्री भी जल्द काठमांडू पहुंचने वाली है।

टनल रेस्क्यू एक्सपर्ट्स की दो टीमें रवाना

राहत अभियान में मदद के लिए चीन ने टनल रेस्क्यू एक्सपर्ट्स की दो टीमें नेपाल भेजी हैं। इसके अलावा चीन ने नेपाल के साथ सैटेलाइट डेटा, पानी से जुड़ा हाइड्रोलॉजिकल डेटा और अर्ली-वॉर्निंग जानकारी भी साझा की है।

चीन का कहना है कि वह अपनी तरफ इमरजेंसी रेस्क्यू और रिकवरी का काम करने के साथ नेपाल के डिजास्टर रिस्पॉन्स में भी मदद कर रहा है।

चीन ने बताया हाल के वर्षों की गंभीर आपदा

चीन के विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि नेपाल के सीमावर्ती इलाके में अचानक ग्लेशियर गिरने से गंभीर मडस्लाइड की स्थिति पैदा हुई। इससे चीन और नेपाल दोनों तरफ लोगों की मौत हुई है और कई लोग लापता हैं।

वांग यी ने इसे हाल के वर्षों में चीन और नेपाल के बीच की सबसे गंभीर क्रॉस-बॉर्डर आपदा बताया। उनके मुताबिक राहत और बचाव कार्य की जटिलता और मुश्किलें भी अभूतपूर्व हैं।

दोनों देशों ने साथ खड़े रहने की कही बात

वांग यी ने चीन और नेपाल के रिश्तों का जिक्र करते हुए दोनों देशों को पहाड़ों और नदियों से जुड़ा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि इस गंभीर क्रॉस-बॉर्डर आपदा के समय दोनों देश एक साथ खड़े रहेंगे और मुश्किलों से मिलकर निपटेंगे।

जल्द काठमांडू पहुंचेगी राहत सामग्री

चीन के मुताबिक नेपाल के लिए घोषित सहायता पैकेज पर काम शुरू हो चुका है। इसमें तत्काल आर्थिक मदद और मानवीय सहायता शामिल है। राहत सामग्री भी जल्द काठमांडू पहुंचने वाली है।

आपदा का असर सीमा के दोनों तरफ पड़ा है। मडस्लाइड के कारण चीन और नेपाल में लोगों की जान गई है और कई लोग अब भी लापता बताए गए हैं।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 30, 2026