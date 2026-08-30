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Newsट्रेंडिंगIRCTC का खास शिवरात्रि टूर पैकेज! 3 रात 4 दिन में करें ओंकारेश्वर-महाकालेश्वर के दर्शन- जानिए प्राइस और पूरी डिटेल

IRCTC का खास शिवरात्रि टूर पैकेज! 3 रात 4 दिन में करें ओंकारेश्वर-महाकालेश्वर के दर्शन- जानिए प्राइस और पूरी डिटेल

मासिक शिवरात्रि पर ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन की योजना बना रहे श्रद्धालुओं के लिए खास यात्रा पैकेज पेश किया गया है। बेंगलुरु से शुरू होने वाली यह यात्रा 3 रात और 4 दिन की होगी। इसमें इंदौर भी शामिल है और यात्रियों के लिए अलग-अलग कीमत तय की गई है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 30, 2026 15:22 IST
AI Generated Image

In Short

  • मासिक शिवरात्रि स्पेशल पैकेज में ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और इंदौर की यात्रा शामिल है।
  • 3 रात और 4 दिन की यात्रा 8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु से फ्लाइट के जरिए शुरू होगी।
  • पैकेज की कीमत सिंगल ऑक्यूपेंसी में 38,500 रुपये और डबल ऑक्यूपेंसी में 32,500 रुपये प्रति व्यक्ति है।

मासिक शिवरात्रि के मौके पर मध्य प्रदेश के दो प्रमुख ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के दर्शन की योजना बना रहे श्रद्धालुओं के लिए IRCTC ने खास टूर पैकेज लॉन्च किया है। इस यात्रा में ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और इंदौर को शामिल किया गया है। यात्रा बेंगलुरु से शुरू होगी जो 3 रात और 4 दिन की होगी। यात्रा की शुरुआत 8 अक्टूबर 2026 को होगी और वापसी 11 अक्टूबर 2026 को होगी।

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 नर्मदा नदी के किनारे स्थित है ओंकारेश्वर

ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव यहां ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। ओंकारेश्वर का अर्थ ‘ओम ध्वनि के स्वामी’ से जुड़ा माना जाता है।यह स्थान अपने शांत वातावरण, धार्मिक महत्व और प्राचीन इतिहास के लिए जाना जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और आध्यात्मिक शांति के लिए यहां पहुंचते हैं।

महाकालेश्वर की भस्म आरती है बेहद खास

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहां भगवान शिव की पूजा महाकाल के रूप में की जाती है।

महाकालेश्वर मंदिर की सबसे खास परंपराओं में भस्म आरती शामिल है। यह आरती हर दिन सुबह की जाती है और इसमें पवित्र भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। इस धार्मिक परंपरा को जीवन की नश्वरता और भगवान शिव की सृजन और विनाश पर शक्ति से जोड़कर देखा जाता है।धार्मिक मान्यता है कि महाकालेश्वर शिवलिंग स्वयंभू है। इसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, जो ज्योतिर्लिंगों में एक खास विशेषता मानी जाती है।

 8 अक्टूबर को बेंगलुरु से रवाना होगी फ्लाइट

इस यात्रा पैकेज के तहत 8 अक्टूबर 2026 को फ्लाइट संख्या 6E-959 बेंगलुरु से सुबह 7:30 बजे रवाना होगी। यह फ्लाइट सुबह 9:25 बजे इंदौर पहुंचेगी।यात्रा के दौरान ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और इंदौर को कवर किया जाएगा।वापसी की फ्लाइट 11 अक्टूबर 2026 को होगी। फ्लाइट संख्या 6E-6744 इंदौर से रात 9:40 बजे रवाना होगी और रात 11:45 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी।

फ्लाइट के समय या कार्यक्रम में एयरलाइन की परिचालन जरूरतों के अनुसार बदलाव हो सकता है।

 कितनी है यात्रा पैकेज की कीमत

इस पैकेज की कीमत रहने की व्यवस्था के आधार पर अलग-अलग रखी गई है।सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए प्रति व्यक्ति कीमत 38,500 रुपये है। डबल ऑक्यूपेंसी में प्रति व्यक्ति 32,500 रुपये और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में प्रति व्यक्ति 31,600 रुपये देने होंगे।5 से 11 साल के बच्चे के लिए बेड के साथ कीमत 29,500 रुपये है। इसी उम्र के बच्चे के लिए बिना बेड के 26,200 रुपये देने होंगे।

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वहीं 2 से 4 साल के बच्चे के लिए बिना बेड के पैकेज की कीमत 23,500 रुपये रखी गई है।

 3 रात और 4 दिन में होंगे प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन

इस यात्रा का नाम ‘Masik Shivratri Special - Jyotirlingas of Madhya Pradesh Ex Bengaluru’ रखा गया है। इसमें श्रद्धालुओं को 3 रात और 4 दिन के दौरान ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और इंदौर की यात्रा कराई जाएगी।यह यात्रा खास तौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए है जो मासिक शिवरात्रि के मौके पर मध्य प्रदेश के दो प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 30, 2026