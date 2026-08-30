टेस्टिंग में फिर दिखी नई Mahindra Thar, जानें फेसलिफ्ट में क्या बदल सकता है

Mahindra Thar भारत की सबसे लोकप्रिय लाइफस्टाइल SUV में से एक है। दमदार लुक, ऑफ-रोड क्षमता और अलग पहचान की वजह से इसकी मांग बनी हुई है। अब कंपनी 3-door Thar को बड़ा अपडेट देने की तैयारी में दिख रही है।

हाल ही में महाराष्ट्र की सड़कों पर नई Mahindra Thar Facelift का टेस्ट मॉडल देखा गया है। गाड़ी के आगे के हिस्से को ढका गया था, जिससे संकेत मिलता है कि इसके डिजाइन में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं।

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आगे के डिजाइन में क्या बदलेगा?

टेस्ट मॉडल का आगे का हिस्सा ढका हुआ था। इससे उम्मीद है कि नई Thar में नया बंपर दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें 5-door Thar Roxx की तरह LED हेडलैंप भी मिल सकते हैं।

साइड से देखने पर व्हील आर्च के आसपास भी हल्का बदलाव नजर आ सकता है। नई Thar में नए अलॉय व्हील मिलने की संभावना है। फेसलिफ्ट मॉडल में पूरी तरह LED लाइटिंग भी दी जा सकती है। इसमें LED टर्न इंडिकेटर शामिल हो सकते हैं, जो मौजूदा 3-door Thar में नहीं मिलते हैं।

केबिन में बढ़ सकते हैं फीचर्स

मौजूदा Mahindra Thar में 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसमें वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6 स्पीकर साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रिक तरीके से एडजस्ट होने वाले ORVM, क्रूज कंट्रोल और मैनुअल AC जैसे फीचर्स मिलते हैं।

नई Thar Facelift में डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स और लेदरेट सीट कवर जैसे फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। इसके साथ ही soft-top विकल्प की वापसी की भी उम्मीद है। हालांकि कंपनी ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है।

सेफ्टी में भी हो सकता है सुधार

मौजूदा Thar में डुअल एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर और रोल केज जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। फेसलिफ्ट मॉडल में फ्रंट पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री या 540 डिग्री कैमरा और ADAS जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि इन फीचर्स को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

इंजन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं

नई Thar में मौजूदा इंजन विकल्प जारी रह सकते हैं। इसमें 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 118 PS की पावर और 300 Nm टॉर्क देता है। इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और रियर व्हील ड्राइव मिलता है।

2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 152 PS की पावर देता है। इसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स मिलते हैं। इसके अलावा 2.2 लीटर डीजल इंजन 132 PS की पावर और 300 Nm टॉर्क देता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प के साथ फोर व्हील ड्राइव मिलता है।

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कब लॉन्च हो सकती है नई Thar?

Mahindra Thar Facelift के त्योहारी सीजन से पहले लॉन्च होने की उम्मीद है। लगातार टेस्टिंग मॉडल दिखने से संकेत मिलता है कि कंपनी इसकी तैयारी तेजी से कर रही है। मौजूदा 3-door Thar की कीमत 9.99 लाख रुपये से शुरू होकर 17.62 लाख रुपये तक जाती है।

फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत वेरिएंट के हिसाब से करीब 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक ज्यादा हो सकती है।

नई Thar का सीधा मुकाबला Force Gurkha 3-door से रहेगा। Maruti Jimny भी इसी तरह की ऑफ-रोड SUV है, हालांकि दोनों की जगह और कीमत अलग है। Thar में इंजन से ज्यादा डिजाइन, लाइटिंग, केबिन फीचर्स और सेफ्टी में बदलाव देखने को मिल सकते हैं।